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Băsescu, despre un eventual Guvern PSD-AUR: „Ce ne facem, că preşedintele are liniile lui roşii? Toată lumea are câte o liniuţă roşie”

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Traian Băsescu FOTO: Inquam Photos / Silviu Filip
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Fostul preşedinte Traian Băsescu critică partidele politice pentru că au impus atâtea „linii roşii” care au făcut imposibilă găsirea unei soluţii la criza politică. În ceea ce priveşte un eventual Guvern PSD-AUR, Băsescu a precizat că ar încălca linia roşie a preşedintelui Nicuşor Dan, care a afirmat, în repetate rânduri, că nu va gira intrarea AUR la guvernare.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a vorbit, luni seară, la România TV, despre un eventual Guvern PSD-AUR.

„Ce ne facem, că preşedintele are liniile lui roşii (...) Aici sunt problemele care au şi generat această criză. Toată lumea are câte o liniuţă roşie (...) Cert este că aceste linii roşii au făcut imposibilă o soluţie. Uitaţi-vă acum. Nici măcar nu sunt serioşi”, a declarat Traian Băsescu.

Potrivit acestuia, Sorin Grindeanu are acum posibilitatea să rezolve situaţia: „Când a căzut guvernul cine ţipa cel mai tare să refacem coaliţia şi să continuăm programul pe care l-a dat? Grindeanu. Cine are astăzi ocazia să refacă coaliţia? Chiar Grindeanu, dacă ar da votul pentru guvern. Deci sunt neserioşi, lipsiţi aş spune chiar de decenţă. Ei cred că nu ţinem minte ce au spus acum 5 luni”.

În ceea ce priveşte refuzul preşedintelui de a aduce AUR la Guvernare, Băsescu a declarat: „Chestiunea asta că nu pot accepta, nu-mi dau seama cum se materializează. Pentru că, dacă dânsul desemnează un premier de la PSD, iar PSD o face majoritate cu AUR, acest guvern PSD-AUR trece prin Parlament, obţine votul în Parlament. Ce face preşedintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…”.

În legătură cu modul în care ar fi perceput în Europa un Guvern PSD-AUR, fostul preşedinte a declarat: „Deocamdată extrema dreaptă a câştigat în Germania două landuri. Sondajele din Franţa arată că extrema stângă şi extrema dreaptă au şanse la Preşedinţia Franţei. Va trebui să ne obişnuim. E o realitate care nu e căzută din cer. E o realitate a electoratului european. S-a săturat de migraţie, s-a săturat de Green Deal, s-a săturat de toate restricţiile care îi pică pe cap în urma înţeleptelor decizii de la Bruxelles”.

Guvernul Mureşan urmează să fie votat miercuri, dar deocamdată nu are cele 233 de voturi necesare.

Nu este exclusă o nominalizare a lui Sorin Grindeanu, care a anunţat că va discuta cu toate partidele, inclusiv AUR.

Editor : Sebastian Eduard

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