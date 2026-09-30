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Băsescu explică adevărata miză pentru Grindeanu: „Dacă începe Bolojan să dea bani primăriilor PSD, situația se complică foarte tare”

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Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu
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Fostul preşedinte Traian Băsescu crede că liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu îşi doreşte cu adevărat funcţia de prim-ministru, însă apreciază că dorinţa PSD de a reveni la guvernare ţine de accesul primarilor formaţiunii la fondurile publice. „Dacă îşi mai îndepărtează şi primarii, sau dacă se prelungeşte interimatul lui Bolojan şi începe Bolojan să le dea bani primarilor PSD, lucrurile se complică foarte tare”, explică Traian Băsescu.

„Din câte ştiu, Grindeanu nu-i foarte fericit să fie premier, dar este nefericit că PSD-ul nu-i la guvernare. Primăriile care au înghiţit la început povestea «demisionăm, revenim în câteva zile» au ajuns la capătul răbdării, ştiţi, primarii din teritoriu. Pentru că Bolojan a dat şi el bani numai la primăriile PNL şi nu a dat nimic la primăriile PSD, ceea ce îi sufocă pur şi simplu pe primari”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV, miercuri seară.

Acesta a explicat că miza reală pentru care PSD vrea guvernarea o reprezintă banii pe care miniştrii formaţiunii îi pot direcţiona către administraţiile locale, pentru ca primarii să nu renunţe la partid.

„Numai banii trimişi către administraţiile locale, asta e miza revenirii PSD-ului la guvernare. Şi ei îşi dau seama că nu sunt într-o situaţie grozavă din punct de vedere electoral, dar, dacă îşi mai îndepărtează şi primarii, sau dacă se prelungeşte interimatul lui Bolojan şi începe Bolojan să le dea bani primarilor PSD, lucrurile se complică foarte tare”, explică Traian Băsescu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat recent că se aştepta să fie desemnat de preşedintele Nicuşor Dan să formeze Guvernul şi a precizat că ar discuta cu toate formaţiunile din Parlament pentru a obţine majoritatea.

Editor : Sebastian Eduard

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