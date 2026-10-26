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Exclusiv Băsescu explică de ce a intrat PSD în actuala formulă de guvernare. „Îi vor duce cu zăhărelul, ca și pe noi”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
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Fostul președinte Traian Băsescu a explicat, duminică seară, la Digi24, că PSD a ales să intre în acest moment, în actuala formă, la guvernare, din cauza „presiunii din teritoriu”. El spune că administrațiile conduse de social-democrați nu au primit „un leu” de la Guvernul Bolojan. Băsescu susține că astfel, „cel puțin deocamdată, i-a liniștit”. „Îi vor duce cu zăhărelul, ca și pe noi”, mai precizează Băsescu.

Întrebat care a fost interesul PSD să intre în această formulă de guvernare, fostul președinte Traian Băsescu a explicat, la Digi24, că „presiunea din teritoriu” a fost un factor. 

„Pentru că Bolojan nu a mai dat un leu la administrațiile PSD, iar Grindeanu, când au ieșit de la guvernare, le-a spus «ieșim pentru o săptămână, două». Și au fost câteva luni, cu perspectiva să fie de tot”, a mai precizat Băsescu. 

El susține că „cel puțin deocamdată, i-a liniștit”. 

„«Suntem la guvernare». Probabil și în discuțiile cu administrațiile locale le spun: «păi, acum, la rectificare, mare lucru n-o să putem da, dar să vedeți din bugetul următor o să vă dăm». Ceva de genul ăsta va fi. Îi vor duce cu zăhărelul, ca și pe noi”, mai precizează Băsescu.

Traian Băsescu a mai declarat, în cadrul interviului, că liderul PSD Sorin Grideanu va controla Guvernul, prin vicepremierul Marian Neacșu, în timp ce premierul Luca Niculescu ar putea ajunge să suporte consecințele unor decizii care nu îi aparțin.

Citește și: Băsescu spune că „Nicușor Dan și-a dorit un Guvern PSD”, dar îl avertizează că „niciun partid nu face cadouri la nesfârșit” 

Editor : Alexandru Costea

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