Băsescu: Georgescu are electoratul lui, pe care nu îl vor lua nici Simion, nici conservele care s-au aciuat pe lângă el

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că niciunul dintre liderii AUR nu va beneficia de simpatia electoratului, după ce Călin Georgescu a fost scos în cătuşe de către procurorii DIICOT. „Cred că ce va pierde Georgescu va fi bun pierdut şi nu va recupera nimeni altcineva”, este de părere Băsescu.

„În ceea ce-l priveşte pe Georgescu, bănuiesc că nu mă suspectaţi, eu l-am etichetat de la bun început ca fiind un şarlatan, şarlatan a fost, şarlatan va rămâne, deci şarlatania va fi greu să o transfere ca moştenire altuia din AUR. Sigur, poate că unul de teapa lui Peiu speră că poate moşteni ceva de pe urma lui Georgescu. Nu va fi aşa! Georgescu are electoratul lui, el a câştigat un tronson de electorat pe care nu îl vor lua nici Simion, nici Peiu, nici Dungaciu, nici conservele astea care s-au aciuat pe lângă Simion. Cred că ce va pierde Georgescu va fi bun pierdut şi nu va recupera nimeni altcineva”, a spus Traian Băsescu, luni seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului consideră că „faptele există, nu sunt suficient probate ca să fie trimise în instanţă”, el susţinând că acest lucru nu se justifică, având în vedere vechimea faptelor de care fostul candidat la Preşedinţie este acuzat.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost reţinut, luni seară, de către procurorii DIICOT, după ce, în cursul dimineţii, a fost ridicat din trafic, iar la locuinţa sa şi la alte patru imobile au fost percheziţii care s-au întins pe aproape nouă ore. La ieşirea din sediul DIICOT, Georgescu a ridicat mâinile încătuşate şi le-a arătat susţinătorilor. Alături de el a fost reţinut şi Ionel Rusen. Percheziţiile au fost făcute în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea. La DIICOT, a fost audiat şi Ionel Rusen, celălalt bărbat cercetat în acelaşi dosar. Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să facă vreo declaraţie în faţa anchetatorilor.

Editor : M.B.