Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac la liderii politici care spun, în declarații publice, că AUR este un partid extremist, dar care merg apoi să negocieze cu președintele partidului, George Simion. „Toți, de la Cotroceni, până la ultimul lider de partid parlamentar”, au mers să discute cu Simion, iar acesta și-a bătut joc de ei, a spus Băsescu la Digi24.

„Declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte, și de domnul Grindeanu (președintele PSD, n.r.) și de mulți alții, îmi arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului, că nu vor să audă de extremiști, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: „nenea Simion, te rugăm, dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea”. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu”, a spus Băsescu.

„Pur și simplu îi umilește. Și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa plătești. Azi și ieri am aflat că până la urmă, toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, la cu căciulița în mână, la Simion. Asta e”, a continuat fostul președinte.

Întrebat dacă e nevoie de AUR în momentul acesta pentru o majoritate parlamentară, Băsescu a spus: „Când au început primele consultări organizate de domnul președinte Dan, am spus nu se poate să nu fie chemat și AUR, pentru că este rezultatul unui vot popular. Nu s-au parașutat ei în Parlament, ci au fost desemnați de popor ca al doilea partid”.

„Deci, la consultări discuți cu ei, că pe urmă ai opțiunea să formezi alianță cu ei sau nu, este altă socoteală. Dar nu președintele are acest atribut. Președintele Nicușor Dan, când spune: „nu voi semna niciun guvern care vine cu AUR”, n-are niciun fel de atribuțiune. Alianța care trece prin Parlament se prezintă la președinte și depune jurământul. Președintele nu poate să spună: „e unul de la AUR, afară cu guvernul””, a mai spus Băsescu.

Editor : M.B.