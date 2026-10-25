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Băsescu îl critică pe Bolojan: A mărit taxele și n-a reuşit decât să frâneze economia şi creşterea economică

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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, la Digi24, despre fostul premier Ilie Bolojan, că nu a făcut ce a trebuit pentru că a mers exact pe scheme de gen FMI, cu măriri de taxe şi astfel nu a reuşit decât să frâneze economia şi creşterea economică.

„Mă surprinde că în spaţiu public este o adevărată bâjbâială ce datorie avem, ce deficit avem, în condiţiile în care PSD-ul este la guvernare şi doar trebuia să citească cifrele. Ori nu sunt cifrele şi eu suspectez că încă avem un haos în finanţele publice, pentru că, în mod normal, gândiţi-vă că după lege, la ora asta, trebuia să avem proiectul bugetului pentru anul viitor trimis la Parlament. Este octombrie. Nu-i trimis.

Dar Ministrul de Finanţe nu e în măsură să spună, astăzi, care sunt plăţile de făcut, ci aşteaptă să treacă păsuirea de două săptămâni pe care i-a dat-o Grindeanu. Eu nu i-aş fi dat nicio zi, i-aş fi spus, mâine vii cu situaţia financiară în Parlament, pentru că este obligaţia Ministerului Finanţelor să ştie situaţia financiară a ţării la zi”, a spus fostul preşedinte Traian Băsescu.

El a menţionat că e tot haos se cheamă, dacă cineva manipulează cifrele oficiale ale statului român. „E mai mult decât haos, e o ticăloşie, e o ilegalitate gravă”, a menţionat Băsescu.

Traian Băsescu l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan pentru măsurile luate în mandat.

„Bolojan nu a făcut ce a trebuit. A mers exact pe scheme de gen FMI, mărim taxele, mărim taxele pe economie. Greşit. Pentru că, mărind taxele n-a reuşit decât să frâneze economia şi să frâneze creşterea economică, asta a realizat cu mărirea taxelor şi nu a avut nişte venituri semnificativ mai mari. Pur şi simplu, efectul a fost nejustificat.

De asta, când aud dubii legate de creşterea taxelor, fie că vin de la Ministrul de Finanţe, fie că vin de la altcineva din cei care sunt la guvernare, pur şi simplu îmi dau seama că n-au înţeles nimic, nu le-a folosit la nimic eşecul. Nu se uită că ţara a mai fost adusă tot de ei în situaţie de deficit de 9,2% şi în situaţii de junk şi a fost scoasă nu prin creşterea taxelor, ci prin reducerea cheltuielilor. E adevărat brutală, dar a trebuit făcută. Asta e reţeta”, a precizat Traian Băsescu.

Editor : C.L.B.

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