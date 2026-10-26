Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, în cadrul unui interviu duminică seară, la Digi24, contextul în care au loc atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră. El consideră că Putin nu ar dori să intre într-un conflict cu NATO și nici nu ar căuta să testeze reacția Alianței. „Însă este clar că se vânează navele care au ca destinație porturi ucrainene”, susține acesta.

„Îi rugam pe americani, când s-au retras din Asia Centrală: «rămâneți, că o să vă coste enorm să intrați înapoi»”

„Marea Neagră este extrem de importantă din punct de vedere strategic. Nu fac un secret din a vă spune că îi rugam pe partenerii americani, când s-au retras din Asia Centrală spunând că trebuie să se concentreze pe Asia-Pacific: «rămâneți, că o să vă coste enorm să intrați înapoi». Așa se va întâmpla. Statele Unite trebuie să fie aici, pentru că, între timp, au apărut ca mari furnizori de hidrocarburi Kazahstan, Turkmenistan și Azerbaidjan, iar Marea Neagră va fi marea care va fi traversată către Europa. Vor trebui să descarce la Constanța sau să facem conducte, să mergem direct în Europa. Spre exemplu, acum deși Marea Neagră este o zonă de război - nu mai este altă soluție să o eticheteze altfel -, totuși, transportul de produse petroliere se produce de la Novorossiisk către Constanța și de aici mai departe. Cât rămâne aici, cât e pentru alții. Sau încarcă nave la Novorossiisk, ies din Marea Neagră prin Bosfor și Dardanele și descarcă în Europa.

Această facilitate a fost la un moment dat atacată de Ucraina și au intervenit Statele Unite, care i-au atenționat să nu mai facă. De ce? Zăcământul din care se furnizează țiței la Novorossiisk este în Kazahstan, la Tengiz. De acolo s-a construit o conductă de 1.500 km, care trece și pe teritoriul Rusiei și ajunge la Novorossiisk, unde se descarcă țiței și pentru noi și pentru Europa.

Șansa uriașă a fost că atât în infrastructură, în această conductă, cât și în exploatarea zăcământului, sunt firme americane. Chevron are 50%, EXXON are 25% și mai are 20% KazMunaiGaz și 5% Lukoil. Deci este o afacere americană. Drept pentru care, Statele Unite au intervenit și au atenționat și Rusia și Ucraina să nu mai atingă Novorossiisk, ceea ce ne-a ajutat și pe noi, că avem combustibil, spre deosebire de alții care nu au”, a spus Traian Băsescu.

„În cazul în care apare o ciocnire în Marea Neagră, NATO - Rusia, atunci suntem în război”

Acesta spune că nu suntem în situația în care NATO să intervină.

„NATO ar putea să intervină până la limita apelor teritoriale ale României. Dincolo de asta, NATO nu are obligații sau nu are dreptul de intervenție.

Ce este cert însă este că se evită conflictul. În cazul în care apare o ciocnire în Marea Neagră, NATO cu Federația Rusă, în acel moment suntem în conflict, în război”, a mai precizat Băsescu.

„Este clar că se vânează navele care au ca destinație porturi ucrainene”

Fostul președinte consideră că Putin nu ar dori să intre într-un conflict cu NATO și nici nu ar căuta să testeze reacția Alianței.

„Nu cred că Putin ar fi fericit să intre într-un conflict cu NATO. Nu-i cel mai bun lucru care i s-ar putea întâmpla, având în vedere că abia se descurcă în Ucraina, că are mari probleme cu atingerea obiectivelor pe care le are pentru Ucraina. Nu cred că caută generarea unui conflict, cum nu sunt foarte convins că ce se întâmplă este ca să testeze reacția NATO. NATO știe foarte bine, și ei știu, când va interveni NATO. Deci nu are nevoie de teste. Însă este clar că se vânează navele care au ca destinație porturi ucrainene, vin sau pleacă din porturi ucrainene, cum, la fel, ucrainenii vânează nave care se îndreaptă către Crimeea sau către Marea Azov”, susține fostul șef al statului.

„România va trebui să genereze o convenție a Mării Negre”

„Soluția va fi încheierea războiului. Dar, după încheierea războiului, România ar trebui să aibă inițiativa și să generăm o convenție a Mării Negre. Devine important. Sigur, Turcia nu va fi fericită, pentru că ea are convenția de la Montreaux, care îi dă drept de control pe strâmtori, dar nu pe Marea Neagră. Și atunci ar trebui să facem cu toți riveranii o convenție a Mării Negre, care să facă legătura și cu convenția Dunării, pentru că este o zonă care interconectează marea și oceanul cu Dunărea.

Deci trebuie făcut un concept care să stimuleze, pe de o parte, dezvoltare economică și, pe de altă parte, să pună în siguranță toată zona, inclusiv Dunărea, pentru că porturile de la Dunăre au fost lovite de ruși fără nicio problemă. Trebuie un un ansamblu legislativ care să clarifice și drepturile, și obligațiile în Marea Neagră și pe Dunăre”, a declarat Traian Băsescu.

Editor : Alexandru Costea