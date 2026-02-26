Premierul Ilie Bolojan este marele câștigător în disputa cu Sorin Grindeanu, este de părere fostul președinte Traian Băsescu. „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară,” a declarat Traian Băsescu pentru Digi24. Traian Băsescu îl acuză pe Grindeanu că își sabotează propriul premier.

Traian Băsescu nu crede că PSD este aproape de ieșirea din coaliție.

„Nu, nu cred. Dar vizavi de formularea domnului Grindeanu, aș spune că Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu. Dar Bolojan urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României. Cred că această corecție trebuie făcută cu privire la al cui premier este Bolojan. Este premierul României,” a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Ceea ce face Bolojan nu sunt reforme, ci ajustări, este de părere fostul președinte, precizând că reforma administrativă a României ar genera economii extraordinare.

„Eu nu le spun reforme. Sunt greu de convins că ce se face se numește reformă. Discutăm de niște ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar al României. În niciun caz nu discutăm de mari reforme prin care eu aș înțelege schimbarea unor sisteme. Adică, spre exemplu, sunt convins că reforma administrativă a României ar genera economii extraordinare în costurile guvernamentale. Pe această reformă nu se face. Se fac niște reduceri de cheltuieli de personal, ceea ce nu înseamnă reformă, sunt niște ajustări,” a explicat Băsescu.

Rugat să comenteze declarațiile făcute de Sorin Grindeanu în ultimele zile, Traian Băsescu spune că acesta își sabotează propriul premier.

„Le văd cum le vede orice politician cu oarecare experiență. Nu este posibil ca în timp ce premierul negociază la comisie, cu comisar, cu director de direcții, ajustarea acestui PNRR în așa fel încât să pierdem cât mai puțini bani, dacă s-ar putea, să nu pierdem deloc. Deci, în timp ce premierul face acest efort, mesajele care vin de la București sunt: îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier. Ăsta cum se numește? Pentru cei care înțeleg ce se întâmplă. Fiți convinsă că orice declarație de la București legată de Guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei von der Leyen. Deci, cred că ce face Grindeanu pur și simplu își sabotează propriul premier,” spune Băsescu.

Prin consecveța sa, Bolojan a adoptat soluții care vor aduce bani, precizează fostul președinte.

„Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câștigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură. Prin încăpățânarea lui și consecvența lui, eu nu spun că a adoptat cele mai bune soluții, dar a adoptat soluții care până la urmă, spre exemplu, vor face ca luna viitoare să primim 2,4 miliarde. Asta e diferența între ce face Bolojan și ce face Grindeanu. Gindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în țară,” a adăugat Traian Băsescu.

Editor : A.P.