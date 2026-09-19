Live TV

Exclusiv Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”

Data actualizării: Data publicării:
Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„O guvernare suveranistă ar însemna faliment pentru România”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat în emisiunea „În fața ta”, întrebat pentru ce se pregătește Călin Georgescu, în contextul în care face săptămânal campanie electorală, că acesta „va candida cu siguranță la prezidențiale”. Băsescu crede că, în acest scenariu, liderul AUR George Simion îl va sprijini și „se va orienta către funcția de premier”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, la ora 14:00, la Digi24. 

Moderator: Singurul politician care face săptămânal campanie electorală pe față este unul căruia i s-a interzis să candideze la Președinția României: Călin Georgescu. Ați văzut? Nu este săptămână în care să nu facă o operațiune politico-electorală, cu sprijinul partidului AUR. Pentru ce se pregătește Călin Georgescu?

Traian Băsescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier. Dacă acest tandem, încă nedeclarat, se va menține, cred că aceasta va fi soluția politică. În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte.

Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de clarificare a identității lui Călin Georgescu și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune el însuși 'președinte ales'. Nu cred că le-ar fi câștigat. Însă toată lumea vede AUR ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 40-50%, iar eu cred că nu va obține mai mult de 35%.”

Amintim că rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 1 - 7 septembrie, au arătat că AUR conduce în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare cu un avans de aproximativ 20 de procente faţă de următoarele două partide clasate - PSD şi PNL. Concret, AUR ar lua 39,7% din voturi, PSD - 18,7% şi PNL - 16,3%.

Băsescu crede însă că partidul condus de George Simion „va obține maximum 35%, dacă nu chiar undeva în jur de 30%”.

„O guvernare suveranistă ar însemna faliment pentru România”

În ce privește o eventuală guvernare în jurul AUR, Băsescu avertizează că ar însemna „faliment” pentru România.

„Eu vă întreb următorul lucru: România trebuie să împrumute anul acesta, doar anul acesta, 60 de miliarde de euro, ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruxelles-ul, nu? Pentru ei, Bruxelles-ul este tot ce înseamnă Occident. Cum vor face rost de bani sau de unde vor face rost de bani, în condițiile în care creditorii României sunt în Occident, nu în Rusia? Cum va face această guvernare rost de 60 de miliarde de euro doar anul acesta? De la cine?

Nu va face rost. Va scrie pe țară „faliment”. De aceea vă spun că românii se vor trezi, nu vor da mai mult de 35%. De fapt, cred că, în sondaje, încă nu se manifestă românii. Dar, dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct. Și atunci ce s-ar întâmpla? Criză, faliment. Vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistența socială, să nu plătești educația, să nu plătești Armata. Poate este timpul ca rezerviștii care se uită cu drag la AUR să se trezească: pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați”, a mai declarat Traian Băsescu. 

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
3
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
kadîrov retardat
4
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu (AUR): „Siegfried Mureșan va fi istorie într-un timp foarte scurt. Urmează nominalizarea lui Sorin Grindeanu”
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a fost nominalizat pentru a pica și a-i face loc lui Grindeanu
siegfried muresan
Ce plan are Siegfried Mureșan pentru guvernare și ce spune despre continuarea reformelor lui Bolojan. Mesaje pentru PSD și AUR
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu exclude susținerea pentru Mureșan: „Trebuie să fii cel puțin masochist să bați la ușa AUR. Nici pe vizor nu ne uităm”
xxxx
George Simion vede interese străine în desemnarea premierului și vorbește despre o „înțelegere ascunsă” între Nicușor Dan și PSD
Recomandările redacţiei
Russia Election
Vladimir Putin a dat startul alegerilor parlamentare din Rusia...
Trump Groenlanda Danemarca
Trump marchează un „triumf”: SUA și Danemarca au ajuns la un acord de...
XINHUA-PICTURES OF THE YEAR 2018
Cel mai mare test nuclear al Coreei de Nord a declanșat ani de...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Donald Trump a semnat legea care lovește dur Rusia: sancțiunile...
Ultimele știri
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Donald Trump spune că Rusia atacă de „aproximativ cinci ani” aliații Ucrainei: „Cred că toată lumea este de acord cu asta”
Rusia ar fi pierdut peste 1,5 milioane de soldați în Ucraina. Bilanțul prezentat de armata ucraineană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: "Ciudățenii greu de înțeles" - Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
Adevărul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură pentru Elena Rybakina, la doar o săptămână după triumful de la US Open: "Sunt foarte tristă"
Pro FM
Sorana de la A.S.I.A, despre iubirea după divorț: „Ne-am dat seama că e imposibil să mai respirăm unul fără...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford și-a schimbat viața la 83 de ani. Mare pasionat de avioane, preferă acum bicicleta în locul...
Adevarul
De ce pierdem turiști în fața Greciei și Turciei. „Concurentul unui hotel din România nu mai este hotelul de...
Newsweek
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
Digi FM
Gianina din "Las Fierbinți", în rolul vieții ei. Anca Dumitra e topită după fiul ei de doi ani: "Ești darul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...