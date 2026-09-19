Fostul președinte Traian Băsescu a declarat în emisiunea „În fața ta”, întrebat pentru ce se pregătește Călin Georgescu, în contextul în care face săptămânal campanie electorală, că acesta „va candida cu siguranță la prezidențiale”. Băsescu crede că, în acest scenariu, liderul AUR George Simion îl va sprijini și „se va orienta către funcția de premier”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, la ora 14:00, la Digi24.

Moderator: Singurul politician care face săptămânal campanie electorală pe față este unul căruia i s-a interzis să candideze la Președinția României: Călin Georgescu. Ați văzut? Nu este săptămână în care să nu facă o operațiune politico-electorală, cu sprijinul partidului AUR. Pentru ce se pregătește Călin Georgescu?

Traian Băsescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier. Dacă acest tandem, încă nedeclarat, se va menține, cred că aceasta va fi soluția politică. În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte.

Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de clarificare a identității lui Călin Georgescu și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune el însuși 'președinte ales'. Nu cred că le-ar fi câștigat. Însă toată lumea vede AUR ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 40-50%, iar eu cred că nu va obține mai mult de 35%.”

Amintim că rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 1 - 7 septembrie, au arătat că AUR conduce în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare cu un avans de aproximativ 20 de procente faţă de următoarele două partide clasate - PSD şi PNL. Concret, AUR ar lua 39,7% din voturi, PSD - 18,7% şi PNL - 16,3%.

Băsescu crede însă că partidul condus de George Simion „va obține maximum 35%, dacă nu chiar undeva în jur de 30%”.

„O guvernare suveranistă ar însemna faliment pentru România”

În ce privește o eventuală guvernare în jurul AUR, Băsescu avertizează că ar însemna „faliment” pentru România.

„Eu vă întreb următorul lucru: România trebuie să împrumute anul acesta, doar anul acesta, 60 de miliarde de euro, ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruxelles-ul, nu? Pentru ei, Bruxelles-ul este tot ce înseamnă Occident. Cum vor face rost de bani sau de unde vor face rost de bani, în condițiile în care creditorii României sunt în Occident, nu în Rusia? Cum va face această guvernare rost de 60 de miliarde de euro doar anul acesta? De la cine?

Nu va face rost. Va scrie pe țară „faliment”. De aceea vă spun că românii se vor trezi, nu vor da mai mult de 35%. De fapt, cred că, în sondaje, încă nu se manifestă românii. Dar, dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct. Și atunci ce s-ar întâmpla? Criză, faliment. Vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistența socială, să nu plătești educația, să nu plătești Armata. Poate este timpul ca rezerviștii care se uită cu drag la AUR să se trezească: pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați”, a mai declarat Traian Băsescu.

Editor : C.L.B.