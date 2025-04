Traian Băsescu a declarat, luni la Digi24, că nu va crede niciodată că motivul anulării alegerilor prezidențiale a fost Călin Georgescu, chiar dacă îl consideră pe acesta „un șarlatan”. Fostul președinte a adăugat că anularea prezidențiale de anul trecut a avut loc din cauza că Marcel Ciolacu nu a intrat în turul al doilea.

„În ce mă privește, n-am să cred niciodată că motivul anulării alegerilor a fost Călin Georgescu. Îl consider un șarlatan. Dar nu el a fost motivul anulării alegerilor. Și vă invit să facem un exercițiu. Dacă ar fi fost în turul doi Ciolacu și Călin Georgescu, s-ar fi anulat alegerile? Nu vreau un răspuns, dar e o întrebare pe care mi-am pus-o. Am ajuns la concluzia că oricum aș da-o, nu ies la o soluție. Așa că am renunțat să-mi dau un răspuns, altul decât cel care vine în mod firesc. Dacă PSD ar fi avut pe Ciolacu în turul doi, alegerile nu se anulau. Dacă n-au avut niciun reprezentant, alegerile s-au anulat”, a afirmat Traian Băsescu, luni seară la Digi24.

La semnalarea faptului că nu PSD a anulat alegerile, fiind o decizie la cel mai înalt nivel al statului român, fostul șef al statului a precizat că știe că afirmația sa „stârnește întrebări, dar sigur că nu era numai Ciolacu”.

„Dar avem o lege care spune foarte clar responsabilitatea organizării alegerilor corecte revine Guvernului României. Asta scrie în lege. Nici CSAT, nici președintele nu sunt responsabili de organizare a alegerilor”, a mai explicat Băsescu.

El a reamintit că turul întâi a fost validat, însă a venit „un fluturaș” de la CSAT în care spunea „ia uite, sunt suspecți ruși și în baza lui se pare că s-au anulat alegerile”. Traian Băsescu a vorbit despre încercarea în primă fază de renumărare a voturilor, astfel încât PSD să vadă dacă iese Ciolacu în turul al doilea, apoi CCR a anulat alegerile, creându-se „diversiunea cu CSAT care a găsit un document care proba frauda lui Georgescu”.

„A început turul doi, a început votul și s-a venit cu un fluturaș de ăsta de la CSAT: «ia uite, sunt suspecți ruși și în baza lui se pare că s-au anulat alegerile». Este ridicol să mă facă cineva pe mine, care am experiență în a avea parte de contestarea PSD și a liberalilor, e imposibil să mă convingă cineva că întâi s-a validat turul unu și pe urmă s-au răzgândit, având temei legal. Nu. Răzgândirea a venit. Au încercat întâi un soi de renumărare. Am trăit asta la alegerile din 2009, când tot așa PSD-PNL au spus că s-au furat voturile. Curtea Constituțională a aprobat renumărarea voturilor nule, în primă fază, și s-a constatat că cei pe care îi furasem erau cei care lucrau pentru Geoană. Nu la mine au fost voturi mai mai puține, ci la Geoană. Se furaseră voturi de la mine. Același lucru l-a încercat acum Ciolacu. Și-a dat seama că nu merge și atunci s-a creat diversiunea cu CSAT care a găsit un document care proba frauda lui Georgescu. Concluzie. Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile”, a conchis Băsescu.

