Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, să nu mai fim dependenţi de un om instabil ca Trump

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică, după nemulţumirile lui Donald Trump privind ţările NATO şi implicarea lor în eliberarea strâmtorii Ormuz, că planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, să nu mai fim dependenţi de un om instabil cum este Trump. El a mai arătat că nu vede de ce România n-ar dezvolta o iniţiativă din mandatul său, trilaterala România-Polonia-Turcia, şi astfel ne putem apăra regional, relatează News.ro.

„Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenţi de un om instabil, cum este Trump. El e gata să vândă Europa a lui Putin. Pentru el e mai important Putin. Pe Putin îl primeşte pe covor roşu. Despre aliaţii europeni tradiţionali ai Statelor Unite vorbeşte foarte urât şi încearcă să discrediteze capacitatea de a se apăra a statelor Uniunii Europene”, a spus Traian Băsescu, la TVR INFO, despre riscul ca SUA să părăsească NATO. 

El a mai afirmat că, pe de altă parte, e o chestiune care rămâne o realitate şi anume că „Iranul nu trebuie lăsat să producă arma nucleară”. 

„Singurii care, într-o soluţie militară inteligentă, îi pot opri pe iranieni sunt americanii. Numai că soluţia pe care au adoptat-o nu este inteligentă şi nu îi duce la rezultat. Aduceţi-vă aminte că acelaşi Trump este cel care a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iran în primul lui mandat. Acum vine şi spune că era să facă bomba”, a comentat fostul preşedinte. 

Traian Băsescu a menţionat că „Iran, dacă iese victorios acum, înseamnă cu strâmtoarea Ormuz închisă şi cu tot Orientul Mijlociu în flăcări”. 

„Asta e victoria Iranului. Dacă reuşeşte, vom avea o mare problemă. Vom avea un Iran deţinător de armă nucleară în 3-5 ani”, a explicat Băsescu.  

El a menţionat că ceea ce nu înţelege Trump este că ţări democratice ca cele europene nu au un preşedinte care face ce vrea el. 

„Statele Unite tolerează un astfel de preşedinte. În Europa te leagă pe loc. Arătaţi-mi un preşedinte din Europa care ar putea să spună armatei lui hai, la avioane, la camioane şi plecăm să fim fraţii lui Trump în armatei lui. Nu se poate. Va trebui să avem aprobări de la Parlamentele noastre, aprobări în general. El nu cred că nu înţelege, dar face o propagandă urâtă pentru NATO”, a subliniat Băsescu. 

Fostul preşedinte a mai spus că „o să ne construim alt tip de alianţe”. 

„Spre exemplu, trebuie să facem alianţe regionale chiar între state NATO. Nu văd de ce România n-ar dezvolta o iniţiativă pe care am creat-o în timpul mandatului, trilaterala România-Polonia-Turcia. Şi ne putem apăra regional, putem fi în parteneriate regionale, pe care va trebui să le dezvoltăm”, a arătat Băsescu. 

Editor : Liviu Cojan

