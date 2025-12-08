Live TV

Exclusiv Băsescu: PSD nu iese de la guvernare înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare

traian basescu face declaratii
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul președinte Traian Băsescu a spus la Digi24 că nici USR, nici PSD nu vor ieși de la guvernare, după rezultatele slabe obținute de ambele partide la alegerile pentru Primăria Capitalei. Despre PSD, Băsescu spune că va aștepta definitivarea bugetului, pentru a vedea ce fonduri primesc primarii social-democrați.

Candidatul PNL lafuncţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu 36,16%, potrivit rezultatelor oficiale.

Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, a obținut 21,84%. Pe locul al treilea s-a clasat candidatul PSD, Daniel Băluţă, cu 20,51%, iar pe locul al patrulea candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,90%. Ana Ciceală, candidată SENS, a obţinut 5,85% din voturi.

„Nu cred că se poate pune problema în momentul de față a ieșirii USR de la guvernare sau a plecării PSD-ului din guvernare. În ceea ce privește PSD-ul, îi știm toți a fi un partid pragmatic și vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci, nu cred că avem pericolul ruperii coaliției de guvernare”, a spus fostul președinte.

El spune că varianta definitivării bugetului în ianuarie 2026 este optimistă.

„Aș face o remarcă. Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare, adăugându-l și pe fostul ministru al apărării (Ionuț Moșteanu, care a demisionat din cauza studiilor trecute incorect în CV, n.r.). Dincoace, la Băluță, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul președinte Sorin Grindeanu a girat această funcție. Acest joc a fost sesizat de bucureșteni. În interiorul coaliției era de acord, ieșea din ședințele de coaliție și spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Deci, bucureștenii nu sunt un electorat pe care poți să-l păcălești cu atitudini de acest gen, cu atitudini duplicitare. Și aici, Băluță a fost sancționat. Sigur, și intrarea doamnei Anca Alexandrescu a avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul dublu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur și simplu electoratul”, a spus Băsescu.

Fostul preșdinte a mai spus că poziția premierului Ilie Bolojan e consolidată, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile de duminică.

„Imaginați-vă cum arăta Grindeanu dacă ar fi câștigat Băluță. Cred că avea gușa umflată de nu încăpea pe ușă la întâlnirile de coaliție. Lui Bolojan i-a prins bine victoria lui Ciucu”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă premierul îi va putea pune la punct pe social-democrați, Băsescu a spus: „Aici nu discutăm de puneri la punct, discutăm de o coaliție care trebuie să negocieze fiecare pas. Însă această negociere are o limită, până la limita la care negi autoritatea primului-ministru și crezi că tu, care ești coaliție, deci o instituție care nu există în Constituție, vii și spui celui care prin Constituție are responsabilități cum să facă și că numai așa se poate face, că dacă nu tu pleci de la guvernare. Deci, după părerea mea, Bolojan iese întărit, este într-o coaliție, trebuie să discute, dar responsabilitatea deciziilor îi aparține lui și nu lui Grindeamu, nu lui Fritz sau mai știu eu cui”, a mai spus Băsescu.

