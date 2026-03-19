Într-o intervenție telefonică la Digi24, Traian Băsescu a criticat atitudinea PSD în legătură cu votarea bugetului. Fostul președinte a spus că „PSD-ul încearcă să demonstreze că el este cel care apără populația, încercând să facă uitat faptul că „Ciolacu este cel care a distrus pur și simplu echilibrele financiare ale bugetului României”. În plus, Băsescu a spus că AUR „a căzut în plasă, fără să înțeleagă că PSD-ul și PNL-ul erau într-un joc în care fiecare își apăra interesele politice”.

„PSD-l încearcă să demonstreze că el este cel care apără populația, încercând să facă uitat faptul că Ciolacu este cel care a distrus pur și simplu echilibrele financiare ale bugetului României pentru mulți ani de acum înainte. Însă, cel care a căzut în plasă a fost AUR, care s-a dus repede să încerce să creeze o fisură, fără să înțeleagă că PSD-ul și PNL-ul erau într-un joc în care fiecare își apăra interesele politice, în mod deosebit PSD-ul, partidul care are grijă de ce oropsiți”, a afirmat Traian Băsescu.

„România e într-o situație foarte grea”

Întrebat cine câștigă din toată această gâlceavă pe buget, fostul președinte al României a spus că „nimeni”.

„Nimeni. România e într-o situație grea, foarte grea. N-aș comenta alte cifre decât ce văd în buget. A crescut nivelul dobânzilor la împrumuturi la 60,8 miliarde. Asta înseamnă 12 miliarde de euro față de 2025, când dobânzile au fost 10 miliarde de euro. Gândiți-vă că 12 miliarde de euro numai dobânzi înseamnă enorm. 12 miliarde de euro pur și simplu te cutremuri când vezi cifra.

3% din PIB. E mai greu pentru telespectatori să înțeleagă procentul, dar când le spui 12 miliarde, cu certitudine înțeleg că este vorba de 1.200 km de autostradă. Asta înseamnă echivalentul a 12 miliarde de euro pe care îi plătim, numai ca dobânzi pentru împrumuturile nestăbuite făcute în ultimii ani.

„Bugetul este unul care este salvat de două lucruri - de perspectiva încasării banilor europeni pentru investiții și de inflație, care aduce venituri mai mari, inclusiv inflația generată de creștere a prețurilor la combustibil și așa mai departe.

Amendamentul agreat în coaliție, adoptat de comisia de buget.

Liderii partidelor de guvernare au ajuns la o formulă de compromis pentru susținerea pachetului social, în contextul constrângerilor bugetare, a anunțat Ilie Bolojan, după ședința coaliției de la Parlament.

Premierul a explicat că a fost abandonată varianta creșterii deficitului, fiind aleasă reducerea unor cheltuieli, inclusiv amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați în anii trecuți. Dezbaterile în comisiile de buget vor fi reluate joi prânz,iar în cursul serii să înceapă discuțiile în plen și bugetul să fie adoptat vineri.

