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Exclusiv Băsescu, replică acidă pentru Kelemen Hunor: „El l-a lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”

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Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
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Traian Băsescu i-a dat o replică dură lui Kelemen Hunor, după ce președintele UDMR l-a numit „cel mai bun produs al dictaturii comuniste”. În cadrul emisiunii „În fața ta”, la Digi24, Băsescu a afirmat că, „deși este un produs al vechiului regim”, e singurul care „a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități”. Mai mult, el îl atacă dur pe șeful UDMR, despre care spune că „își caută stăpân aici”, după înfrângerea lui Viktor Orban în Ungaria. 

Kelemen Hunor a reacționat zilele trecute la o acuzație făcută de Traian Băsescu, potrivit căreia „UDMR a avut o apropiere prea mare de Budapesta, iar acum încearcă să joace un rol important în politica de la București”.

Șeful UDMR a răspuns atunci că „un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al Securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică”.  „OK, să vină Petrov și să rezolve problema”, mai spunea Kelemen Hunor.

Întrebat în emisiunea „În fața ta” despre acest schimb de replici, Băsescu a spus despre președintele UDMR că „își caută stăpân” în țară, după ce fostul premier ungar Viktor Orban a pierdut alegerile.

„Pot să rezolv problema. Am mai rezolvat o dată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma Guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că sunt un produs al vechiului regim. Nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău.

În România am trăit, în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României, o navă de un milion de barili, de 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități și a avut curajul să condamne comunismul. Asta-i deosebirea dintre mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban (n. r. Viktor Orban -fostul premier al Ungariei). El l-a lins. Acum, neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpân aici”, a declarat Traian Băsescu.

Editor : C.L.B.

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