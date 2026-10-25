Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că președintele Nicușor Dan „și-a dorit un Guvern PSD”, pentru că avea nevoie de un aliat în contextul în care„ riscul suspendării sale era destul de mare”. Cu toate acestea, Băsescu consideră că „la un moment dat se va rupe lanțul de iubire” între aceștia.



„Președintele a dorit un Guvern PSD, pentru un motiv simplu. După părerea mea, are în PSD un aliat, ceea ce îl protejează de suspendarea pe care o tot vântură AUR. Pentru că, în cazul în care nu reușea să își facă un aliat din PSD, riscul suspendării era destul de mare”, susține Traian Băsescu.

Întrebat dacă PSD poate fi un partener sigur pentru Nicușor Dan, fostul președinte a răspuns că „nu crede” acest lucru.

„În principiu, niciun partid nu face cadouri la nesfârșit. Deci, la un moment dat se va rupe lanțul de iubire. Nu depinde când, depinde în ce situație. Sunt convins că, dacă s-ar agrava situația socială, PSD-ul va căuta orice formă de ieșire din responsabilitate și va arunca vina și spre președinte, și spre premier, e stilul lor”, a declarat el.

Potrivit fostului președinte, Nicușor Dan riscă inclusiv suspendarea „dacă îi dă PSD-ului argumente” pentru acest lucru.

Întrebat de ce s-ar baza Nicușor Dan pe un partid care nu e al său, Traian Băsescu a răspuns: „Că nu are niciun partid. PSD e suficient de mare ca să țină echilibrul în Parlament. Deci, dacă avea un partid, cu certitudine nu se lăsa pe mâna PSD-ului, dar, neavând, are nevoie de un partener în Parlament”.

Editor : C.L.B.