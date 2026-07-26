Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică seara, că actuala criză politică își are originea în modul în care au fost organizate alegerile din 2024, pe care le consideră „falsificate”. Într-un interviu acordat Digi24, acesta a afirmat că România traversează o perioadă în care Constituția este încălcată în mod repetat, iar instituțiile statului sunt slăbite de decizii politice pe care le consideră neconstituționale. „2024 a fost un an negru pentru democrație. Culegem acum consecințele”, spune fostul lider de la Cotroceni. Băsescu a vorbit și despre relația dintre președintele Nicușor Dan și partidele aflate la guvernare, dar și despre rolul lui Ilie Bolojan în actuala criză.

„Anul 2024 a fost unul negru pentru democrația României”

Traian Băsescu consideră că tensiunile politice din prezent sunt consecința modului în care au fost organizate alegerile din 2024 și a încălcării repetate a Constituției.

Întrebat despre ruptura dintre președintele Nicușor Dan și o parte dintre partidele care l-au susținut, fostul șef al statului a spus că existența unor conflicte politice nu reprezintă problema principală.

„Eu am avut fractură cu PSD-ul și cu PNL-ul timp de zece ani. Nu fractura este problema. Problema este respectarea Constituției”, a declarat Băsescu.

Acesta a susținut că, după alegerile din 2024, instituțiile statului au fost afectate de soluții politice care nu respectă prevederile constituționale.

„Din 2024, când ne-am bătut joc de Constituție cu ocazia alegerilor, slăbim tot mai mult statul. Apar formule care nu există în Constituție, precum «Coaliția» care decide tot sau ideea unui guvern de armistițiu ori a unor formule negociate în afara cadrului constituțional”, a afirmat fostul președinte.

„Alegerile din 2024 au fost falsificate”

Băsescu a calificat anul 2024 drept „un an negru pentru democrația românească” și a susținut că rezultatul alegerilor parlamentare nu reflectă în mod corect voința electoratului.

„Le-a fost luat românilor dreptul de a avea alegeri cinstite, alegeri corecte. Avem efectele acum. Alegerile nu au dat un rezultat care să fie urmat prin soluțiile politice, pentru că au fost niște alegeri falsificate. Obiectivul lor a fost menținerea la putere a tandemului PSD-PNL”, a declarat acesta.

Fostul șef al statului a făcut referire și la comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare și la alianța electorală PSD-PNL, pe care le consideră elemente care au afectat procesul democratic.

Deși critică modul în care s-au desfășurat alegerile din 2024, Traian Băsescu susține că mandatul președintelui Nicușor Dan nu poate fi pus sub semnul întrebării.

„La președinte procesul electoral s-a reluat de la zero, în condiții curate. Nu poți spune că președintele este rezultatul fraudelor electorale. În schimb, primarii și parlamentarii sunt rezultatul acelor fraude”, a afirmat fostul președinte.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Traian Băsescu a respins ideea că actuala criză politică ar fi fost provocată exclusiv de conflictul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. În opinia sa, tensiunile au pornit din interiorul PSD.

„Criza a pornit de la PSD și de la Sorin Grindeanu. Președintele poate că s-a alăturat ulterior contextului, dar PSD este cel care a declanșat această situație”, a declarat Băsescu.

Fostul șef al statului a susținut că liderii PSD și Nicușor Dan ar fi evaluat greșit reacția liberalilor și a afirmat că PNL încearcă acum să profite politic de actuala conjunctură.

El a reluat și criticile mai vechi la adresa lui Ilie Bolojan, amintind că acesta a avut un rol în perioadele suspendării sale din funcția de președinte.

„La ambele suspendări a fost implicat. Când am candidat pentru al doilea mandat, a fost un mare susținător al lui Mircea Geoană. Din punctul meu de vedere, greșește și acum”, a spus Traian Băsescu.

Editor : C.A.