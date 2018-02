Băsescu: Voi depune un proiect în care să denunţăm pactul Ribbentrop-Molotov

Preşedintele PMP, senatorul Traian Băsescu, a declarat, duminică seara, că va depune alături de parlamentarii partidului său un proiect de declaraţie prin care să denunţe pactul Ribbentrop - Molotov şi efectele lui, prin care Basarabia a intrat în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice.

„Suntem în anul Centenarului. Eu, ca preşedinte, am denunţat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune săptămâna viitoare, cu semnătura mea şi a celorlalţi parlamentari PMP, un proiect de declaraţie în care să denunţăm pactul Ribbentrop - Molotov şi efectele lui. Avem obligaţia să facem acest lucru. Uitaţi-vă că de pactul Ribbentrop - Molotov au fost afectate cele trei ţări baltice, Polonia şi România. Cele trei ţări baltice au ieşit de sub efectele pactului Ribbentrop - Molotov, fuseseră înglobate în Uniunea Sovietică, sunt independente şi membre şi UE şi NATO, Polonia este stat integru şi membru UE şi NATO, România a pierdut Basarabia şi noi stăm...”, a declarat Traian Băsescu, potrivit Agerpres.

Senatorul PMP susţine că preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ar fi declarat că Unirea cu România ar însemna un „război civil” pentru că ar fi fost speriat deoarece există un „curent unionist puternic”.

„Igor Dodon s-a speriat pentru că în Republica Moldova a început un curent unionist puternic. Mai mult decât atât, au apărut localităţi, de la comune la oraşe, care în consiliile locale, sub semnătura tuturor consilierilor, a primarului, a secretarului primăriei şi, uneori, şi a preotului din comunitate, au făcut declaraţii scrise, că doresc unirea cu România, (...). Ceea ce o să mă facă să îmi închiriez un apartament la Chişinău, să bat toată Republica Moldova, comună cu comună”, a mai spus fostul şef al statului.

Totodată, liderul PMP consideră că restabilirea frontierei României pe malul Nistrului este obiectiv de ţară care ar fi „momentul renaşterii demnităţii acestui popor”.

„Cetăţenia mi-au luat-o, poate să mă declare şi persona non grata, dar ce am în cap ca fiind al treilea obiectiv de ţară, după ce am intrat în NATO, ne-am garantat securitatea, am intrat în Uniunea Europeană, avem la orizont o oarecare prosperitate, al treilea obiectiv de ţară trebuie să fie reîntregirea ţării prin unirea cu Republica Moldova, nu vorbesc de teritoriile din Ucraina. Vorbesc de Republica Moldova şi de restabilirea frontierei României pe Nistru”, a mai afirmat Băsescu.