Becali a vorbit cu Grindeanu, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Nici el nu ştie încă numele premierului. Nazare și Tomac sunt pe listă”

Deputatul neafiliat George Becali spune că a vorbit cu Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan şi nici liderul PSD nu ştie încă numele premierului, dar ce este sigur este că va fi unul independent. El a mai afirmat că l-a întrebat despre Eugen Tomac şi Alexandru Nazare şi Grindeanu a zis că sunt şi ei pe listă, potrivit News.ro.

Deputatul George Becali a declarat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, joi, după ceilalţi reprezentanţi ai neafiliaţilor, pentru că nu a putut ajunge decât după ora 12.00. El a precizat că au vorbit jumătate de oră şi au fost doar ei în încăpere şi şeful statului i-a spus că vom avea un nou guvern.

Deputatul neafiliat a mai spus că a vorbit şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu preşedintele.

"Am vorbit cu Grindeanu după aia, cu Grindeanu sunt mai bun prieten. Nici el nu ştie încă numele. Dar ce este sigur, că va fi unul independent. Am văzut că aţi pus Tomac, mai este şi ministrul Nazare, şi ăsta se vehiculează. Adică ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă în câteva variante. La care eu am spus, Nazare şi Tomac, ce am auzit tot de la voi din presă, şi astea două sunt pe listă. Dar nu este încă hotărât", a afirmat George Becali, citat de News.ro.

El a menţionat că din ce a dedus, este că ce va desemna preşedintele, aia va agrea şi Grindeanu. "Asta e deducţia mea", a mai spus el.

"Eu l-am întrebat pe Grindeanu, de Tomac şi Nazare, a zis: Nea Gigi, sunt şi ei pe listă. După aceea eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist. Asta i-am spus. Dacă vreţi să-l puneţi pe Tomac, să-l puneţi pe Tomac, dar nu se compară, ca şi competenţă. E ca de la cer la pământ. Şi cu Tomac sunt prieten, cu Nazare nu sunt", a completat Becali.

