Gigi Becali a declarat, joi la Digi24, că oameni din AUR sunt nemulţumiţi şi „mârâie” că trebuie să strângă semnături şi pentru șefa POT Anamaria Gavrilă, ca parte a înţelegerii pe care George Simion a făcut-o cu Călin Georgescu, de a candida amândoi la prezidenţiale. El a adăugat că nu este de acord cu candidatura ei și nu a exclus să plece din Alianța pentru Unirea Românilor.

„E pentru prima dată când îi dau dreptate lui Claudiu Târziu. Păi cum să stai să aştepţi? Nea Căline, ce facem? Păi, nea Călin o să fie piatră de moară într-o lună jumătate. Nu credeţi? Nu mai vreau să vorbesc urât de un om care nu mai are treabă. El îşi vede de treaba lui acum. Peste o lună jumate, Georgescu înseamnă numai 10-15%, nucleul ăla dur, iar ceilalţi oameni, când or să audă de Georgescu... nu e chiar ca putinist, dar... (...) George face ce vrea. Părerea mea e că e pe un drum greşit. Niciodată nu o să zic ceva urât de George, niciodată nu o să fiu împotriva lui. Dar nu pot nici să mă afund acum într-o minciună, să mă apuc să cred că AUR-ul începe să-i facă campanie lui Anamaria Gavrilă. Ce, am înnebunit cu toţii?! Nu putem să ne jucăm aşa”, a afirmat Gigi Becali, joi la emisiunea „Studio Politic” difuzată de Digi24.

El a adăugat că nu a fost o lovitură de stat ce s-a întâmplat în luna decembrie a anului trecut și anularea turului 2 al alegerilor.

„Că spun unii: «Stai, domne', lovitură de stat». Nu este lovitură de stat. Serviciile nu au fost vigilente şi s-au deşteptat târziu. Bine că s-au deșteptat și le mulțumim că s-au deșteptat. Asta nu înseamnă că e lovitură de stat, înseamnă că şi-au făcut treaba şi le mulţumim. Dreptatea adevărată au făcut-o. Asta nu înseamnă că acum să o punem pe Anamaria Gavrilă. Că s-o supăra cine o vrea să se supere. Nu putem să avem chiar ochii închişi. Din cauza ei se va pierde totul, părerea mea. Am ţinut la George ca la un frate mai mic. țin la el, cred în el, dar deja e pe un drum greşit. Părerea mea”, a mai spus Becali.

De ce nu este de acord Becali cu o candidatură la alegeri al președintei POT

GIgi Becali a adăugat că, dacă e acceptată candidatura lui George Simion, atunci ar fi trebuit să îşi ia lângă el un „bărbat din partid”, nu pe Anamaria Gavrilă.

„Dacă nu e acceptată, nu e acceptată. Îţi luai lângă tine un om care să poată să ducă partidul mai departe. George este ascultat în partid. L-a dus la 20%. Îți luai lângă tine un bărbat care să poată să meargă, să ducă partidul mai departe. Să meargă AUR cu Anamaria Gavrilă? Eu nu cred că o să meargă. El nu știe că oamenii care sunt și aceia din prima linie au început să cam mârâie, să ca dea înapoi, dar oamenii îl iubesc pe el, îl respectă și are și autoritate. Nu vor oamenii să strângă semnături pentru Anamaria Gavrilă. Ar fi vrut un om din AUR. De ce să fie Anamaria Gavrilă şi să nu fie Târziu? Spuneți-mi de ce? Oamenilor nu le convine”, a subliniat deputatul AUR.

Întrebat dacă a spus că este putinist Călin Georgescu, Becali a răspuns: „Nu acum, stai puţin. Peste o lună jumătate. Că încă are 35% Georgescu. Peste o lună jumătate, deja oamenii se vor deştepta, magia se va sparge şi oamenii îl vor vedea cu ochii adevăraţi”.

Ce crede Becali despre un posibil tandem George Simion președinte și Călin Georgescu premier

Chestionat despre un posibil tandem George Simion președinte și Călin Georgescu premier, deputatul AUR a replicat: „Ce tandem?! Terminaţi cu tandemul!”

„Nu suntem acolo, în Parlamentul României? Cine dă jos Guvernul ca să facă tandem? Păi ne jucăm? Ce, România e o tarlă de jucat fotbal, să schimbăm portarul şi apoi să schimbăm cine dă 11 metri? Cine e preşedinte nu-i mai pasă nici de o mie de Georgescu. Acum George are dorinţă de putere. Dar nu e chiar atât de... şi se ţine de cuvânt dacă poate. Spune: «Măi, nea Căline, te pun prim-ministru dacă pot». Păi eu nu sunt acolo? Eu nu votez împotrivă? De unde să strângă majoritatea? Mă ocup eu să strâng majoritatea în partea cealaltă, în orice modalitate”, a explicat Becali.

Gigi Becali ameninţă că pleacă din AUR

El a subliniat că este de acord cu o candidatură a șefei POT și s-ar putea să plece din AUR. Totuși, Becali a adăugat că e prea târziu să mai candideze independent la alegerile din luna mai.

„Îmi pare foarte rău de George, pentru că avea o şansă să fie preşedintele României. În situaţia asta, nu o mai are. Bă, tu vrei să fii preşedintele României sau o aduci pe Anamaria Gavrilă? Nu vreau să zic nimic împotriva lui. Am făcut tot ce am putut în favoarea lui. Eu nu accept, eu, Becali, nu o accept pe Anamaria. (...) S-ar putea să nu mai rămân în AUR. O să vorbesc cu George. O să-i zic: «George, să fii sănătos». Dar nu o să stau într-un partid care o susţine pe Anamaria Gavrilă preşedinte. Păi ce am ajuns bărbații din AUR chiar așa? Că aşa, dacă știam, candidam eu, că începusem să strâng semnăturile. Nu mai am timp acum”, a mai precizat Becali.

