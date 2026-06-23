George Becali, deputat intrat în Legislativ pe listele AUR și unul dintre parlamentarii care au votat pentru învestirea Guvernului Veștea, a susținut că între liderul PSD Sorin Grindeanu și liderul AUR George Simion ar fi existat o înțelegere preliminară privind susținerea Executivului.

Becali a declarat că informația i-ar fi fost transmisă chiar de Sorin Grindeanu, care s-ar fi arătat surprins de faptul că George Simion nu și-ar fi respectat promisiunea făcută anterior.

Citește și: Sorin Grindeanu, după votul pentru Guvernul Veștea: „Cred că le va veni mintea din urmă celor care au lipsit”

„Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică, mie nu-mi vine să cred. «Nu-mi vine să cred, i-a promis președintelui că votează. Nu-mi vine să cred așa ceva. Simion i-a promis președintelui că votează». Da, așa a spus. Întrebați-l pe el, dacă voi credeți că mint. Eu nu mint”, a afirmat George Becali.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar mai lua aceeași decizie în cazul în care ar putea da timpul înapoi și să nu îl mai îndepărteze pe Ilie Bolojan, Becali a respins această ipoteză și a susținut că măsura era necesară.

„Bolojan trebuia dat jos. Cu orice risc trebuia dat jos. De ce? Ne ducea de râpă”, a declarat Becali.

Citește și: Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru

Guvernul Veștea nu a reușit să obțină, luni în plenul reunit, nici măcar 233 de voturi totale, în condițiile în care avea nevoie de minimum 233 de voturi „pentru” ca să fie învestit, astfel că procedura de desemnare a unui prim-ministru trebuie reluată de la zero.

Editor : Ana Petrescu