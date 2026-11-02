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Exclusiv Becali: Simion este genial în a fi viclean. Eu cred că singura salvare a noastră de AUR este Georgescu

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Gigi Becali.
Gigi Becali. Foto: Profimedia
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Becali, despre moțiunea de cenzură anunțată de AUR „Eram împotriva lui Georgescu, acum sunt fan”

Deputatul neafiliat George Becali a declarat luni, în direct la Digi24, că George Simion este „genial în a fi viclean” și că „viclenia nu durează mult”. Acesta a afirmat că AUR s-ar putea „spulbera” dacă fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va înființa propriul partid.

Întrebat de ce îl consideră pe George Simion mincinos, deși îl descrie ca fiind deștept și muncitor, Becali a spus că liderul AUR este „genial în a fi viclean”.

„Este foarte deștept. Este genial în a fi viclean, pentru că să fii viclean nu poți dacă ești prost. E foarte deștept, e foarte muncitor. Numai că spun ceva: viclenia nu durează mult. A durat și așa destul de mult. Nu o să poată să ajungă la capăt. Adică, cum va veni, se va prinde în lațul pe care l-a ascuns. (...) În lațul și în groapa pe care o sapă, mereu va cădea el în ea”, a declarat George Becali.

Becali, despre moțiunea de cenzură anunțată de AUR

Referindu-se la moțiunea de cenzură anunțată de AUR împotriva Guvernului Luca Niculescu, Becali a spus că partidul urmărește să-și facă publicitate și să-și consolideze imaginea.

„Ce contează la voi țara, că se respire puțin? Pe voi vă interesează <<Hai să facem noi publicitate, imagine, campanie la partidul AUR>>”, a afirmat deputatul.

„Vă spun în felul următor: așa cum v-ați umflat pe minciună, așa vă veți spulbera și se va desumfla balonul vostru”, a mai spus el.

În opinia sa, AUR ar putea pierde susținerea celor care îl simpatizează pe Călin Georgescu dacă acesta se va distanța de partid sau va înființa propria formațiune politică.

„Georgescu, dacă are bărbăția, trebuie neapărat să facă un partid și atunci va fi spulberat AUR. Eu cred că singura salvare a noastră de AUR este Georgescu”, a mai declarat Becali.

„Eram împotriva lui Georgescu, acum sunt fan”

„Eu, de exemplu, eram împotriva lui Georgescu, acum sunt fan Georgescu. Știi de ce? Cum să îl ții pe om în pușcărie degeaba? Că, vezi Doamne, a înșelat pe cineva acum cinci ani, dar el a luat numai 100.000 din înșelăciunea aia”, a afirmat deputatul.

Întrebat dacă AUR ar putea ajunge la guvernare, Becali a răspuns: „Păi, cum, să guverneze cu cine?”.

La întrebarea dacă partidul ar putea guverna alături de PSD, deputatul a insistat: „Păi, nu, dar cu cine? Ce oameni au ei ca să guverneze?”.

Becali a fost întrebat și de ce crede că AUR nu va câștiga voturi prin susținerea lui Călin Georgescu, în condițiile în care partidul a anunțat un miting și își trimite susținători la Curtea de Apel.

„Părerea mea, pentru că viclenia nu durează. (...) Nu poți să minți la infinit, să ai câștig de cauză, că dracii te duc pe culmea (...) și te spargi. Pe Georgescu n-o să îl țină acolo, la pușcărie, toată viața. O să îi dea drumul”, a afirmat deputatul.

Editor : C.S.

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