Bilanțul USR în cele 13 zile fără PSD în Guvern, prezentat de Dominic Fritz. Mesajul cu care partidul merge la consultări

În ziua consultărilor de la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz prezintă ce au făcut miniştrii USR în cele 13 zile fără PSD în Guvern, afirmând că ministrul Mediului Diana Buzoianu a câştigat procesul cu fostul şef din Romsilva, cel al Apărării Radu Miruţă a salvat fabrica de armament Sadu, ministrul de Externe Oana Ţoiu a reevaluat patrimoniul MAE şi a retras statutul de utilitate publică pentru asociaţia lui Adrian Năstase, iar Irinel Darău „a modificat regulile jocului” în ceea ce priveştre fabricile din domeniul Apărării care riscă să se închidă.

„13 zile fără PSD în guvern. Ce au mai făcut miniştrii USR zilele astea?”, scrie Dominic Fritz pe Facebook, cu câteva ore înainte ca formațiunea să se prezinte la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea premierului, la care mandatul USR este acela că nu va susţine nicio formulă de guvernare în care se regăseşte partidul condus de Sorin Grindeanu, punct de vedere pe care îl reafirmă în postare.

Conform lui Fritz, Diana Buzoianu a câştigat definitiv procesul cu fostul şef din Romsilva care şi-a dat bonus de pensionare 300.000 de lei. Banii se întorc înapoi în buget, a dat amenzi de 800.000 de lei firmelor care otrăveau apa la Slobozia şi a adus 600 de milioane euro din Norvegia pentru proiecte de mediu.

„Radu Miruţă a salvat fabrica de armament Sadu prin asigurarea de investiţii şi contracte din banii programului SAFE. A respins bugetul CFR şi a cerut refacerea cu reducerea cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puţine pierderi, nu mai multe. Oana Ţoiu a retras statutul de utilitate publică pentru asociaţia lui Adrian Năstase. A reevaluat patrimoniul MAE după decenii - 205 imobile în 50 de ţări. Şi a adus la Bucureşti, în octombrie, întâlnirea NATO pe ameninţări hibride”, a precizat liderul USR.

„Irineu Darău a modificat regulile jocului: dacă o fabrică românească din domeniul apărării riscă să se închidă statul o va salva prin preluare integrală. Astfel, şmecherii nu vor mai putea vinde pe bucăţi industria de apărare românească”, a mai spus Dominic Fritz.

El se referă şi la Dan Reşitnec, noul Secretar General al Guvernului, despre care afirmă că „a obligat RA-APPS să publice, în sfârşit, lista vilelor de protocol şi a beneficiarilor lor”.

„Ce au făcut cei care au aruncat ţara în criză? PSD a votat, alături de AUR, într-o comisie parlamentară abrogarea legii care îi pedepseşte pe cei care promovează criminali legionari, fascişti. Şi au încercat să blocheze Guvernul prin acţiunile unui Avocat al Poporului cu mandatul expirat de doi ani. România se ridică prin oameni serioşi, care vin la muncă şi iau decizii zilnice împotriva privilegiilor. De aceea nu vom susţine un guvern în care e prezent şi PSD. Acesta va fi mesajul cu care vom merge azi la consultările la Cotroceni”, conchide Dominic Fritz.

