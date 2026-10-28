„Blatul PSD-AUR pentru București”. Alexandru Muraru susține că propunerea lui Piperea pentru PMB este încă un pas către o coaliție

Deputatul Alexandru Muraru a scris pe rețelele sociale că propunerea de către Geroge Simion a candidaturii lui Piperea pentru Primăria Municipiului București este încă un pas către oficializarea unei coaliții AUR-PSD.

Lideul PNL a scris pe pagina sa de Facebook: „𝐁𝐥𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐒𝐃-𝐀𝐔𝐑 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̗𝐭𝐢 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞𝐳𝐞.

AUR l-a anunțat pe Gheorghe Piperea drept candidat la Primăria Capitalei în 2028. Oficial, este candidatul AUR dar se pregătește terenul pentru o colaborare cu PSD pentru București.

Până acum, PSD și AUR au demonstrat în Parlament că pot acționa împreună atunci când au un obiectiv comun.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului, pe 5 mai 2026.

Redistribuirea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților. La 1 septembrie, PSD și AUR au susținut schimbarea prin care funcțiile de secretar al Camerei, deținute de PNL și USR, au revenit reprezentanților AUR și SOS România.

Audierile miniștrilor Guvernului Niculescu. Pe 19 și 20 octombrie, parlamentarii AUR au absentat de la audierile din comisii, iar candidații propuși de PSD au primit avize favorabile. Astfel, AUR că a ușurat astfel obținerea majorităților necesare PSD.

Voturile pentru conducerea TVR. Și aici au existat voturi comune PSD-AUR, care au contribuit la configurarea conducerii instituției.

PSD a dat voturi lui George Simion în campania pentru alegerile prezidențiale, lucru recunoscut de liderii pesediști.

Dacă colaborarea merge bine în Parlament, de ce nu și la alegerile locale, unde PSD ar putea arunca în joc un candidat de carton doar pentru a-i face culoar candidatului AUR.

Astfel, ar avea și acoperirea perfectă pentru a nu prezenta această alianță ca fiind una oficială. Avem precedente parlamentare concrete și un context politic care justifică acest scenariu. Eu cred că bucureștenii nu pot fi păcăliți de culisele înlețegerilor dintre PSD și AUR și au demonstrat asta la ultimele alegeri, unde candidații celor două partide au fost respinși la urnă”, și-a încheiat acesta postarea.

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Editor : A.R.