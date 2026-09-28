Bloc lovit de o bombă ghidată rusească în Harkiv. Au fost rănite 22 de persoane, inclusiv copii

O bombă aeriană ghidată rusească a rănit 22 de persoane, printre care se numără şi copii, lovind un bloc din al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, Harkiv, situat în nord-estul ţării, a anunţat luni dimineaţa primarul Ihor Terekhov, pe Telegram, potrivit Reuters şi Ukrinform.

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„Din fericire, nu există răniţi grav”, a anunţat Oleh Syniehubov, şeful Administraţiei Militare Regionale din Harkiv.

Serviciile de urgenţă intervin la locul atacurilor. Eforturile de remediere a consecinţelor sunt în curs de desfăşurare, notează Ukrinform.

Tot noaptea trecută, în capitala Kiev, o dronă rusească a lovit o benzinărie.

Editor : C.L.B.