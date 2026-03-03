Live TV

Blocaj în Coaliție, înainte de adoptarea bugetului. PSD insistă cu ajutoarele pentru persoane vulnerabile, PNL cere să fie realiști

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
PSD amenință cu blocaj politic Finanțele alocă doar jumătate din banii ceruți de PSD  PNL cere „un buget realist” Despre ce ajutoare financiare e vorba

Legea bugetului riscă să fie blocată dacă liderii Coaliției nu se înțeleg asupra măsurilor de sprijin pentru pensionari și alte categorii vulnerabile, cerute de PSD. Social-democrații insistă cu includerea măsurilor în buget, pentru a nu ajunge la „blocaj politic”, după ce Ministerul Finanțelor a transmis că ar putea să aloce bani doar pentru jumătate din propunerile acestora. De cealaltă parte, liberalii cer colegilor din Coaliție să aibă în vedere „un buget realist”.

PSD amenință cu blocaj politic

Social-democrații cer să fie respectate propunerile tuturor partidelor din Coaliție, „nu doar ale unora”.

„Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an”, a transmis PSD marți, printr-un comunicat de presă. 

Reprezentanții partidului susțin că măsurile de sprijin propuse de aceștia au „un impact minimal asupra bugetului de stat”: „Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familiile sărace.

Sursa de finanțare este aceeași din care se acoperă toate cheltuielile bugetare – respectiv  veniturile obținute din taxe și impozite. Deci invocarea „indicării surselor de finanțare” pentru astfel de alocări reflectă fie rea-credință, fie o înțelegere rudimentară a construcției fiscal-bugetare”.

Social-democrații mai transmit că adoptarea bugetului va fi blocată, dacă partenerii de guvernare resping sau reduc alocările pentru măsurile de solidaritate.

„Stabilitatea politică invocată de unii dintre parteneri nu este doar responsabilitatea PSD și nu trebuie invocată doar atunci când PSD își apără propriul electorat! Stabilitatea politică este responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental care au obligația să respecte alegătorii celorlalți parteneri de guvernare!”, mai transmite PSD. 

Finanțele alocă doar jumătate din banii ceruți de PSD 

Potrivit informațiilor Digi24.ro, în cadrul ședinței PNL de luni seară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a transmis liberalilor că în buget sunt prevăzute sume pentru unele dintre măsurile sociale cerute de PSD, dar nu la cuantumul cerut.

Concret, Ministerul Finanțelor ar putea aloca doar 1,5 miliarde de lei pentru măsurile cerute de PSD, deși propunerile social-democraților ar avea un impact de peste 3 miliarde de lei. 

PNL cere „un buget realist”

Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor, în ședința de luni, că principalul său obiectiv este realizarea unui buget echilibrat „bazat pe date corecte, venituri care nu sunt supradimensionate, cheltuieli care nu sunt subdimensionate, astfel încât să evităm situațiile din anii trecuți în care se începea cu un buget care arăta bine, iar în final arăta rău”. Premierul a spus că bugetul este gata în proporție de 99%, iar o nouă rundă de negocieri în Coaliție va avea loc miercuri.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a transmis că „nu e momentul pentru tergiversări”.

„PNL consideră că discuțiile despre buget trebuie încheiate foarte repede, astfel încât la sfârșitul săptămânii bugetul să poată fi adoptat în Guvern. Suntem într-un context internațional dificil, cu presiuni economice de pe piețele externe și nu e momentul pentru tergiversări.

Responsabilitatea ne cere tuturor să avem un buget realist, cu estimarea cinstită a veniturilor și cheltuielilor și cu un deficit bugetar în scădere”, a scris liberalul pe Facebook.

Despre ce ajutoare financiare e vorba

Social-democrații au propus în ședințele Coaliției acordarea unor ajutoare financiare pentru mai multe categorii de persoane. Pentru pensionari, vouchere în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun:

  • 1.000 de lei pentru cei cu venituri sub 1.500 de lei;
  • 800 de lei pentru cei cu venituri între 1.501-2.000 de lei;
  • 600 de lei pentru cei cu venituri între 2.001- 3.000 de lei;

De aceste măsuri ar beneficia 2,8 milioane de pensionari. Totodată, PSD propune sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi pentru copiii din familii monoparentale. Ministrul Muncii, Florin Manole, a mai spus că o altă măsură ar fi renunțarea la CASS pentru mame, pentru veterani de război şi pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mihai_dimian_facebook1
Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației. Când va depune jurământul
fara hartie guvern digitalizare debirocratizare
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, pentru a evita „capcana venitului mediu”
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor se declară optimist că bugetul va fi adoptat: „Este un buget de dezvoltare accelerată”
barbat in scaunul cu rotile
„Nu știm la ce să mai renunțăm”. Ce spun românii cu dizabilități despre reducerea impozitelor pe clădiri și mașini
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă...
bani-lei-bancnote-foto-shutterstock
Peste 7 milioane de români primesc beneficii sociale mai devreme în...
Ultimele știri
250 km de autostradă, dați în trafic anul acesta. Scrioşteanu: „Veniţi cu propuneri de zone economice noi pe care să le legăm”
Ministrul Justiției, la bilanțul de activitate al Parchetului General. Câte dosare au fost soluționate în 2025
Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Are pensie cât Traian Băsescu, dar i se pare mică: "Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu!"
Pro FM
Selena Gomez, îndemnată să divorțeze de Benny Blanco după gestul lui „dezgustător”. Fanii l-au taxat imediat
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards