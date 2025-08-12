Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de la Mediu trebuie modificat. Buzoianu: „Sunt abia primii pași”

Ministerul Justiției subliniază, într-o scrisoare transmisă către Mediu, că Romsilva nu poate să fie reorganizată în actuala formă propusă de Diana Buzoianu pentru că nu oferă o bază legală puternică. Altfel spus, ar fi nevoie de modificarea unor legi, nu doar de o hotărâre de guvern. Într-o reacție pentru Digi24.ro, Diana Buzoianu a declarat că s-au făcut abia „primii pași”, iar în perioada următoare va avea discuții cu ministrul Radu Marinescu.

„Măsurile de reorganizare a direcțiilor silvice implică schimbări structurale semnificative în structura și organizarea proprie a Romsilva, cu efecte asupra organizării interne, asupra bugetelor și asupra raporturilor juridice în derulare, fiind lipsite de suport legal la nivel primar.

Astfel, deși proiectul analizat își are temeiul legal în prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, cadrul normativ permite Guvernului doar adoptarea unui act de nivel secundar ce privește exclusiv Regulamentul de organizare și funcționare al Romsilva, fără a putea realiza reorganizarea direcțiilor”, se arată în scrisoarea venită de la Justiție.

Ministerul subliniază astfel că Romsilva poate fi reorganizată doar dacă se va modifica și legislația primară: „Este necesară promovarea unui proiect de act normativ de nivel primar prin care să se asigure temeiul cadru pentru operațiunea de reorganizare a Romsilva, prin diminuarea numărului de direcții silvice, precum și criteriile în baza cărora va fi dispusă această reorganizare, ținându-se seama de natura juridică a Romsilva ca regie autonomă. Urmează ca dispozițiile referitoare la reorganizarea persoanei juridice Romsilva să fie eliminate din conținutul proiectului de act normativ.”

De asemenea, se face trimitere la decizii ale Curții Constituționale care susțin că personalul silvic are atribuții de autoritate publică, în limitele stabilite de lege, având în vedere că se ocupă de paza fondului forestier și a ariilor naturale protejate, constată contravenții și aplică sancțiuni, motiv pentru care încetarea contractelor de muncă nu poate fi definită prin hotărâre de Guvern, ci doar printr-o lege în Parlament: „aspectele generale, esențiale, referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă trebuie stabilite prin lege organică”.

Ministerul mai reclamă și faptul că din titlul hotărârii venite de la Ministerul Mediului nu reiese intenția de a reorganiza Regia Pădurilor.

Reorganizarea „poate aduce atingere autonomiei” Romsilva

În scrisoare, Ministerul Justiției reclamă și faptul că, în prezent, legea nu permite Guvernului să stabilească de la centru criteriile de performanță, acestea fiind cuprinse în contractul de mandat, stabilit de către consiliul de administrație al regiei, împreună cu directorul general.

De asemenea, aprobarea organigramei Romsilva prin ordin al Ministerului Mediului „poate aduce atingere autonomiei funcționale a regiei autonome Romsilva, care funcționează potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 15/1990, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară”, se mai arată în aceeași scrisoare.

Ce spune ministra Mediului

Diana Buzoianu a declarat pentru Digi24.ro că pachetul de măsuri privind reorganizarea Romsilva va include atât hotărâri de Guvern, cât și modificări legislative de nivel primar. „Suntem în discuții cu toate ministerele. Sunt convinsă că domnul Marinescu și Ministerul Justiției își doresc la fel de mult ca Ministerul Mediului această reorganizare”, a spus aceasta.

Potrivit ministrei, scrisoarea transmisă de Ministerul Justiției a fost parte a unor discuții preliminare privind forma hotărârii de Guvern. „Nu există încă niciun aviz, pentru că nu a fost solicitat. Suntem abia la primii pași. Sunt convinsă că toate ministerele, inclusiv domnul Marinescu, își doresc cea mai puternică hotărâre de Guvern, chiar dacă va fi contestată, pentru că a supărat foarte mulți oameni. Dorința noastră comună este ca acest act normativ, împreună cu alte acte de nivel primar – legi care vor trebui modificate – să fie cât mai solide și să reziste în instanță”, a explicat Buzoianu.

Ea a precizat că urmează să aibă o discuție cu Radu Marinescu, ministrul Justiției. „Vom avea o discuție săptămâna viitoare. Ne dorim să fie un act normativ suficient de puternic, dar și să fie adoptat de urgență. Conform legislației actuale, hotărârea de Guvern trebuie să fie pusă în transparență timp de 30 de zile înainte de a fi trimisă spre avizare la ministere. Termenele nu au trecut încă, acest lucru se va întâmpla în jurul datei de 7-8 septembrie”, a mai explicat Diana Buzoianu.

Sindicaliștii din silvicultură critică proiectul

Cu ocazia observațiilor de la Ministerul Justiției, sindicaliștii din silvicultură au criticat din nou proiectul de reorganizare a Regiei Pădurilor.

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA acuză o campanie de denigrare din partea Ministerului Mediului și cere retragerea proiectului, care să fie apoi consultat cu profesioniștii din domeniu.

„Din păcate, în locul consultărilor cu specialiștii, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au ales să declanșeze o campanie de denigrare a regiei și angajaților săi. (...)

Teoretic, ministerul și-a asigurat, prin exagerări și dezinformări repetate, 'aplauzele' societății civile, care a fost 'convinsă' de necesitatea 'reformării' Romsilva. Numai că propunerea de reorganizare a regiei s-a tradus într-un proiect eronat, în care sunt amestecate greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate, care nu pot permite niciunui guvern să și-l asume”, se arată într-un comunicat transmis de sindicat.

