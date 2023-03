Bode a cerut la Consiliul JAI „finalizarea procesului de extindere a spațiului Schengen”. Aderarea României nu a fost pe ordinea de zi

România îşi menţine obiectivul de ţară reprezentat de aderarea la spaţiul Schengen în anul 2023, a anunţat joi, la Bruxelles, ministrul de interne Lucian Bode, care şi-a exprimat convingerea că prin intrarea ţării noastre în Schengen va spori substanţial siguranţa frontierelor externe ale Uniunii Europene, a frontierelor Schengen şi a cetăţenilor Uniunii Europene.

„În intervenţia pe care eu am avut-o, am solicitat finalizarea procesului de extindere a spaţiului Schengen prin aderarea României la Spaţiul Schengen în acest an, în anul 2023. Argumentele vă sunt cunoscute tuturor. Aş sublinia doar un singur aspect, cel pe care l-am subliniat şi în intervenţia mea. Odată cu extinderea spaţiului Schengen, cu aderarea României la Spaţiul Schengen, sunt absolut convins că siguranţa frontierelor externe ale Uniunii Europene, frontierelor Schengen, siguranţa cetăţenilor Uniunii Europene va fi una mult crescută”, a declarat ministrul Lucian Bode pentru jurnaliştii români prezenţi la reuniunea Consiliului JAI, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, starea generală a spaţiului Schengen s-a aflat pe ordinea de zi a JAI, alături de tema migraţiei şi azilului şi evoluţia războiului din Ucraina.

El a salutat raportul prezentat joi, în 'Consiliul Schengen', de comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Jonansson, care evidenţiază, printre altele, faptul că în primele luni ale anului 2023, valorile migraţiei pe ruta Balcanilor de Vest au scăzut cu 44% comparativ cu finalul anului trecut.

„Chiar dacă ştim cu toţii că România nu se află pe ruta Balcanilor de Vest, faptul că aceste valori au scăzut semnificativ, iată, la jumătate, arată că măsurile pe care Comisia, statele membre le-au luat în ultima perioadă au dat rezultate. Totodată, vreau să salut intervenţia mai multor miniştri de interne care, în cuvântul lor, au reafirmat sprijinul pentru aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen”, a spus demnitarul român.

În cadrul 'Consiliului Schengen', miniştrii afacerilor interne europeni discută despre viitorul politicii în domeniul vizelor. Ei sunt informaţi de preşedinţia suedeză a Consiliului UE şi de Comisia Europeană cu privire la situaţia generală a spaţiului Schengen şi la punerea în aplicare a acţiunilor prioritare definite de Consiliu în iunie 2022.

