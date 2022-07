Bode, despre încadrarea pensiilor militare ca pensii speciale: M-am uitat în PNRR, nu am înțeles că este vorba despre pensii militare

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, că a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind încadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicăieri” nu a înțeles că este vorba despre pensiile militare.

„Ieri, în cadrul ședinței de Guvern, ministrul muncii a prezentat o notă de informare, nu un memorandum, nu un act normativ, ca să lămurim acest lucru. În cadrul discuțiilor, pentru că eu consider că masa Guvernului este și o platformă de dialog, până la urmă, nu trebuie să fim de acord toți unul cu celălalt. În consecință, o poziție diferită de cea a ministrului muncii am avut și eu și ministrul apărării.

În ceea ce mă privește pe mine, am spus foarte clar. Am citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR, reforma sistemului public de pensii, și nicăieri nu am înțeles că este vorba despre pensii militare. Am definit și arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce înseamnă pensie ocupațională, din ce motiv a fost ea introdusă prin legea 223, care au fost argumentele legiuitorului când a venit și a spus că militarii, jandarmii, polițiștii sunt în timpul activității blocați în anumite activități, nu au dreptul să desfășoare afaceri, nu au dreptul să se asocieze, șamd.

Legiuitorul a considerat că la finalul carierei, militarii beneficiază de o pensie ocupațională, de serviciu, care nu este pe principiul contributivității, ci este pe un principiu stabilit de legiuitor, în cazul nostru media a șase salarii.

Ce este foarte important: în cazul nostru, a pensiilor ocupaționale, nicio pensie nu este mai mare decât veniturile înregistrate, media veniturilor, în vreme ce pensiile speciale, așa cum sunt ele astăzi, pe lângă pensia din sistemul public, cetățeanul respectiv mai beneficiază și de o indemnizație, ceea ce clar se poate considera un venit special la pensie.

Pe de altă parte, când vorbim de MAI, ieri aveam 100.222 de pensionari și am arătat că aproape jumătate dintre aceștia au pensie sub 4.000 de lei iar peste 13.000 de pensionari au pensie sub 2.000 de lei. Eu nu cred că putem vorbi despre pensii speciale pensii sub 2.000 de lei.

Aceste lucruri le vom clarifica în urma unui grup de lucru pe care îl vom constitui MApN, MAI, Ministerul Muncii, Ministerul Justiției, pentru polițiștii din sistemul penitenciar, respectiv structurile de intelligence ale României, cu toții vom transmite un punct de vedere, sunt absolut convins, comun în care vom arăta care este diferența dintre pensia ocupațională de serviciu și pensiile speciale”, a afirmat Lucian Bode.

Miercuri, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Marcel Boloş, a declarat că termenul limită pentru îndeplinirea jalonului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă privind pensiile speciale este luna decembrie a acestui an, precizând, totodată, că în toamnă va fi reluată renegocierea PNRR cu reprezentanţii Comisiei Europene.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, despre nota de informare pe care a prezentat-o în cadrul şedinţei Guvern privind jalonul din PNRR referitor la reaşezarea pensiilor speciale pe alte baze şi în care se precizează că MApN şi MAI nu au avizat memorandumul prin care să se înceapă demersurile pentru gândirea noi legi a pensiilor.

