Bode, despre monitorizarea gardului care împrejmuiește Parlamentul: Jandarmii păzesc punctele de acces, nu gardul dintre ele

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a invocat miercuri necesitatea unui sistem performant de monitorizare a gardului din jurul Parlamentului sau dărâmarea acestuia, subliniind că doar clădirea constituie un obiectiv de securitate. El a făcut trimitere la incidentele recente, cu forțarea porților de către protestatari și cu cetățeanul irlandez în stare de ebrietate, care a intrat în clădirea Parlamentului.

Întrebat dacă există concluzii privind modul de organizare a jandarmilor în timpul protestului de la Palatul Parlamentului, din luna decembrie, când protestatarii au forțat intrarea în curtea Senatului, ministrul a declarat că verificarea făcută de Corpul de control nu va mai dura „foarte mult”. Pe de altă parte, Bode a spus că anticipează „cel puţin o măsură” în urma acestor verificări.

„Cel puţin o măsură o anticipez, şi anume aceea de a avea discuţii cât se poate de serioase cu beneficiarul, cu Parlamentul, cu privire la modul în care organizăm paza acestui obiectiv. Noi avem şapte puncte de acces păzite de jandarmi. Doar acele puncte de acces sunt păzite de jandarmi, nu gardul dintre puncte. În consecinţă, dacă un beţiv ca şi cel din Irlanda sare gardul printre cele două puncte - acum, iertaţi-mă - trebuie să vedem ce sistem de monitorizare avem acolo şi dacă este unul performant sau nu şi înţeleg că şi beneficiarii îşi fac propria evaluare şi vor lua o astfel de decizie, de a investi într-un sistem de monitorizare performant”, a spus ministrul, citat de Agerpres.

Pe de altă parte, Bode a adus în discuţie varianta dărâmării gardurilor, menţionând că doar clădirea care găzduieşte Parlamentul constituie un obiectiv de securitate.

„De ce nu, putem să şi revenim la o iniţiativă mai veche a unui fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, care spunea să dărâmăm acele garduri şi să facem zonă de promenadă între gard şi clădirea Parlamentului. Practic, vorbim de obiectiv de securitate clădirea Parlamentului, nu de curtea interioară. Rămâne să discutăm şi cu beneficiarul aceste aspecte, care ţin de modul în care păzim noi cele şapte puncte de intrare în curtea Parlamentului”, a mai spus ministrul.

În ceea ce priveşte controlul efectuat în urma protestului din decembrie, Bode a arătat că este în curs de desfăşurare o verificare a Corpului de control.

„Acolo avem două acţiuni. O acţiune a Corpului de Control al ministrului, care este în desfăşurare. Atunci când am stabilit ordinul de control împreună cu şeful Corpului de control, am identificat 22 de puncte pe care echipa de control urmează să le verifice. Este în desfăşurare acest control. De asemenea, avem deschis un dosar penal in rem. Parchetul militar a deschis un dosar penal in rem cu privire la anumite activităţi posibil neconforme ale jandarmilor în data de 21 decembrie. Sigur, noi punem la dispoziţie materiale Parchetului. De asemenea, structurile Jandarmeriei pun la dispoziţia Corpului de control materiale. Sunt audiaţi şi la final vom prezenta concluziile”, a mai afirmat ministrul de Interne.

