Bode, după avalanșa de la Cabana Capra: Salvatorii nu poartă chitanţier, să amendeze pe cineva. Au avut misiunea să salveze oamenii

Lucian Bode a vorbit luni despre avalanşa din Făgăraş, de la cabana Capra. Ministrul de Interne a spus că „salvatorii nu poartă chitanţier, să amendeze pe cineva”. „Salvatorii au avut misiunea să îi salveze şi i-au salvat, şi mă bucur că niciun cetăţean din cei 158 nu a avut de suferit”. Bode a făcut aceste declarații după ce reprezentanți ai IPJ Aregeș au spus că vor verifica șoferii care au ajuns în zonă, pentru că drumul afectat de avalanșă era închis circulației, astfel că acei conducători auto riscă amenzi și suspendarea permiselor.

„În acest weekend am acţionat cu peste 25.400 de efective care au intervenit în 11.000 de situaţii, din care 4.200 cei aflaţi în situaţii critice, vorbesc de situaţii de urgenţă. În două zile, am avut 158 de intervenţii ale colegilor de la Salvamont, am avut 34 de judeţe în cod galben şi 13 judeţe în cod portocaliu. Am avut 50 de localităţi afectate, 98 de persoane, 52 de autoturisme şi 16 imobile. Aceasta este dimensiunea intervenţiei colegilor din weekend”, a spus Lucian Bode.

„Eu vreau să vă spun că salvatorii nu poartă chitanţier, nu umblă cu chitanţierul după ei să amendeze pe cineva. Salvatorii au avut misiunea să îi salveze şi i-au salvat şi mă bucur că niciun cetăţean din cei 158 nu a avut de suferit”, a spus ministrul, referindu-se la intervenția de la Cabana Capra.

Turiștii care au mers cu mașinile la Capra riscă amenzi și suspendarea permisului. Drumul spre cabana lovită de avalanșă era închis

Poliţiştii din Argeș au anunțat că vor verifica modul în care turiştii au ajuns, pe un sector de drum închis circulaţiei, la Cabana Capra, unde sâmbătă seara a avut loc o avalanșă de proporții. Potrivit IPJ Argeș, cei care circulă pe drumuri închise riscă amendă și suspendarea permisului auto pentru 60 de zile. „DN 7C este închis traficului, de la km. 104, încă de la data de 30 octombrie 2022, acest aspect fiind semnalizat prin indicatoare de-a lungul DN 7C, dar și prin indicator și barieră, la km. 104. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș vor verifica modalitatea prin care persoanele respective au ajuns la cabană, iar dacă vor fi constatate abateri de la normele rutiere se vor lua măsurile legale în consecință”, arată un comunicat al IPJ Argeș.

Zeci de turiști au rămas blocați la cabana Capra în urma unei avalanșe de proporții. Mașinile turiștilor sunt îngropate în zăpadă. Pentru evacuarea celor 60 persoane rămase izolate în Cabana Capra, ca urmare a avalanșelor produse în zonă, au fost dislocate două șenilate de la ISU Vâlcea și ISU Olt și un utilaj special de la ISU Dâmbovița.

Editor : Liviu Cojan