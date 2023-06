Bogdan Aurescu revine la Palatul Cotroceni. Bilanțul celui de-al doilea mandat ca ministru de Externe

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu încheie astăzi, 15 iunie 2023, al doilea său mandat ca șef al diplomației române, la capătul unei perioade de peste 3 ani și 7 luni în fruntea Ministerului Afacerilor Externe, primul mandat fiind exercitat în perioada 24 noiembrie 2014-17 noiembrie 2015, arată un comunicat de presă. El revine pe postul de consilier prezidențial la Palatul Cotroceni.

Bogdan Aurescu a transmis un mesaj de mulțumire și apreciere tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Externe și a publicat un material sintetic de bilanț privind principalele realizări și repere ale acțiunii diplomatice în perioada 4 noiembrie 2019 – 15 iunie 2023.

„Am trecut împreună, din 2019 până acum, prin cea mai dificilă perioadă a diplomației române după 1989, înfruntând efectele pandemiei și ale războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei. Am acționat într-un mediu geopolitic și geostrategic complex, ne-am adaptat rapid și am abordat inovativ provocările cu care ne-am confruntat. Împreună, am construit o acțiune de politică externă vizionară, eficientă, multidimensională și modernă, ancorată în principii solide.

Știu că las în urmă o Echipă care a obținut reușite valoroase pentru România, o instituție care a parcurs procese importante de reformă pe care le-am promovat cu prioritate, inclusiv pe planul resurselor umane și pe cel al activității consulare – o instituție întinerită, modernă și competitivă care, chiar dacă mai are nevoie în continuare de procese de consolidare, performează în fiecare zi și reprezintă cu demnitate și profesionalism România în plan extern.

Îmi doresc să conștientizați în fiecare zi importanța și valoarea muncii dumneavoastră, indiferent de poziția pe care o ocupați, să aduceți cinste profesiei noastre, să vă faceți riguros datoria servind România și cetățenii săi cu seriozitate și onestitate”, a declarat Bogdan Aurescu.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi 15 iunie, decretul pentru numirea lui Bogdan-Lucian Aurescu în funcția de consilier prezidenţial.

Luminița Odobescu îl înlocuiește la MAE.

Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a transmis un mesaj de mulțumire pentru colaborarea cu omologul său, care a contribuit la crearea Platformei de Sprijin pentru Moldova. „Îți mulțumesc, dragă Bogdan, și să știi că vei rămâne un foarte bun și sincer prieten al Republicii Moldova!”, a scris Popescu pe Facebook.

Editor : A.C.