Bogdan Ivan a anunțat un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, după atacul de la Bistrița

Accesul copiilor sub 14 ani la rețelele de socializare ar putea fi interzis, iar adolescenții peste această vârstă ar urma să poată folosi platformele doar cu acordul și sub supravegherea părinților, potrivit unui proiect de lege anunțat luni de prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan. Inițiativa vine după atacul de la o școală din Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți de un adolescent.

„Ceea ce s-a întâmplat la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost înjunghiați de un minor, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Algoritmii nu pot transforma copii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale. Dincolo de gravitatea acestui caz, avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenția, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranța. Platformele câștigă miliarde din atenția utilizatorilor. Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecințele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinților și a profesorilor”, a scris acesta.

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Ce prevede proiectul: acces interzis sub 14 ani și conturi create doar cu actul de identitate

Proiectul anunțat de prim-vicepreședintele PSD propune interzicerea fără excepții a accesului copiilor sub 14 ani la rețelele de socializare. Pentru verificarea vârstei, crearea conturilor ar urma să fie permisă numai pe baza actului de identitate. În cazul adolescenților de peste 14 ani, accesul la platforme ar urma să fie condiționat de acordul părinților și de existența unor mecanisme obligatorii și eficiente de control parental.

O altă măsură vizează interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți către minori. Platformele digitale ar avea obligații de prevenire și intervenție în astfel de situații.

Bogdan Ivan a precizat că noile reguli trebuie să includă mecanisme reale de verificare a vârstei, dar și garanții privind protecția datelor personale. Totodată, acesta a cerut introducerea unor sancțiuni pentru companiile care nu respectă prevederile legale, avertizând că, în lipsa lor, măsurile riscă să rămână fără efect.

Liderul social-democrat i-a invitat pe parlamentarii din toate formațiunile politice să susțină inițiativa, indiferent de apartenența politică, și a afirmat că, dacă va fi necesar, ar trebui modificată inclusiv legislația europeană.

„Și dacă va fi nevoie să modificăm și legislația europeană, o vom face. Nu propunem cenzură. Propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoțită de responsabilitate, iar protecția copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor. România nu trebuie să aștepte următoarea tragedie. Școala trebuie să rămână un loc al educației și al siguranței. Familia trebuie să aibă instrumente reale de protecție. Iar statul trebuie să aibă capacitatea de a impune reguli inclusiv celor mai mari companii de tehnologie din lume. O societate care nu își poate proteja copiii în mediul în care aceștia își petrec o parte tot mai mare din viață are obligația să își schimbe regulile. Nu după următoarea tragedie. Acum”, a mai scris acesta.

Atacul de la școala din Bistrița

Anunțul vine după incidentul petrecut luni dimineață la o școală din Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

Cele două persoane rănite au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean, fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistrița.

În urma incidentului, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița a trimis suplimentar o autospecială pentru victime multiple.

Editor : A.D.