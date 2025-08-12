Live TV

Exclusiv Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica, chiar și după ce a retras-o: „E perfect legală”

Data actualizării: Data publicării:
bogdan ivan
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Din articol
„Este perfect legal”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat marți, într-o intervenție la Digi24, la scurt timp după ce a anunțat că retrage nominalizarea finului său, Alin Ioan Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, că numirea a fost „perfect legală” și că „prietenul său de 10 ani îndeplinea toate condițiile” pentru acest post. El a explicat și singurul motiv pentru care și-a retras propunerea. 

 

Bogdan Ivan spune că Alin Ioan Demian îi este prieten de 10 ani și a explicat de ce l-a numit în Consiliul Hidroelectrica.

„E vorba despre o numire care a avut loc cu respectare a tuturor prevederilor legale, timp de două luni, pe un post rămas vacant temporar. Omul pe care l-am propus eu, colegul meu, nu mă feresc, lucrez cu acest om de mai bine de 5 ani de zile, un om în care am încredere, economist cu studii, cu tot ce e nevoie. Întâmplător, e și coleg cu mine și am relație de prietenie cu el de mai bine de 10 ani de zile, iar în momentul de față n-are legătură una cu alta. (...)

Cu cine în afară de oamenii cu care lucrez în echipă, pe o perioadă de provizorat de două luni poți să ajungi într-o formă în care să lucrezi, să ai informații, să ai pe cineva de încredere despre care ești convins că urmărești interesul companiei și a ministerului în acea în acea companie. Fiind absolvent de studii economice la Universitatea Babeș-Bolyai, cu master la Universitatea tehnică, îndeplinește toate condițiile”, a declarat ministrul Energiei. 

Despre decizia de a retrage nominalizarea finului său în conducerea Hidroelectrica, Bogdan Ivan a mai spus: „Nici el nu mai vrea să facă parte de acolo și eu am decis ca să nu fie niciun fel de discuție pe această numire, care are un mandat temporar de două luni până se finalizează procedura de selecție cerută de Comisia Europeană în dreptul Ministerul Energiei pentru niște proceduri care nu au fost făcute conforme cu legislația europeană și pentru care România a fost penalizată, am decis să renunț la ea”.

„Este perfect legal”

Bogdan Ivan spune însă că numirea finului său a fost „perfect legală”, precizând că a retras-o pentru a evita ca discuțiile din spațiul public să afecteze imaginea companiei.

„Postul se vacanta în data de 9 septembrie. Propunerea avea ca dată 8 septembrie, era Adunarea Generală a Acționarilor, iar una dintre propuneri era să fie acest domn. Iar în momentul de față, nu a fost întâlnirea, dar pentru a evita orice fel de discuție în spațiul public pe acest subiect, am decis ca să refac documentația, să revoc respectiva numire, pentru că nu vreau să planeze niciun fel de discuții asupra acestei companii strategice pentru România”, a explicat ministrul Energiei.

„Am respectat la virgulă legislația, iar în momentul de față a fost o propunere de numire temporară de două luni până se finalizează procedura făcută în cadrul acestei companii. Nu e nimic, nu e nimic secret, e transparent, e public și este atributul legal în care, pentru a asigura funcționarea în continuare în condiții optime a acestei companii, ai nevoie să ai în continuare un număr impact de membri în acest Consiliu de Supraveghere. (...) Este perfect legal și pentru a evita orice discuție asupra acestei companii foarte performante, am decis să renunț la această nominalizare, ca să fie foarte simplu”, a mai spus el.

Anterior, ministrul a transmis, printr-un comunicat, că va revoca nominalizarea lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, urmare a reacțiilor apărute în spațiul public.

„Deși nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente.

Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional. Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, în deplin respect față de lege și principiile bunei guvernanțe”, a anunțat Bogdan Ivan.

Alin Demian este șef de cabinet al ministrului Energiei, dar și finul acestuia. Potrivit presei locale, Bogdan Ivan l-a cununat în urmă cu opt ani.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Russian Army Group Dnepr Artillery Force In Special Military Operation Zone
Ucrainenii trimit rezervele și anunță „lupte grele” lângă Pokrovsk...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul...
Ultimele știri
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan
Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica: „Am luat act de percepția publică”
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii
bogdan ivan
Ministrul Bogdan Ivan, aprecieri pentru cariera politică a lui Ion Iliescu, dar evocă și momentele controversate din viața acestuia
omv
Ministrul Energiei: „Aprovizionarea cu carburanţi a pieţei este stabilă şi continuă”. Măsurile luate după penuria de la Petrobrazi
pompa de benzina
Ministerul Energiei a declarat oficial situaţie de urgenţă: criză în aprovizionarea cu ţiţei şi motorină
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...