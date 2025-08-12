Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat marți, într-o intervenție la Digi24, la scurt timp după ce a anunțat că retrage nominalizarea finului său, Alin Ioan Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, că numirea a fost „perfect legală” și că „prietenul său de 10 ani îndeplinea toate condițiile” pentru acest post. El a explicat și singurul motiv pentru care și-a retras propunerea.

Bogdan Ivan spune că Alin Ioan Demian îi este prieten de 10 ani și a explicat de ce l-a numit în Consiliul Hidroelectrica.



„E vorba despre o numire care a avut loc cu respectare a tuturor prevederilor legale, timp de două luni, pe un post rămas vacant temporar. Omul pe care l-am propus eu, colegul meu, nu mă feresc, lucrez cu acest om de mai bine de 5 ani de zile, un om în care am încredere, economist cu studii, cu tot ce e nevoie. Întâmplător, e și coleg cu mine și am relație de prietenie cu el de mai bine de 10 ani de zile, iar în momentul de față n-are legătură una cu alta. (...)

Cu cine în afară de oamenii cu care lucrez în echipă, pe o perioadă de provizorat de două luni poți să ajungi într-o formă în care să lucrezi, să ai informații, să ai pe cineva de încredere despre care ești convins că urmărești interesul companiei și a ministerului în acea în acea companie. Fiind absolvent de studii economice la Universitatea Babeș-Bolyai, cu master la Universitatea tehnică, îndeplinește toate condițiile”, a declarat ministrul Energiei.

Despre decizia de a retrage nominalizarea finului său în conducerea Hidroelectrica, Bogdan Ivan a mai spus: „Nici el nu mai vrea să facă parte de acolo și eu am decis ca să nu fie niciun fel de discuție pe această numire, care are un mandat temporar de două luni până se finalizează procedura de selecție cerută de Comisia Europeană în dreptul Ministerul Energiei pentru niște proceduri care nu au fost făcute conforme cu legislația europeană și pentru care România a fost penalizată, am decis să renunț la ea”.

„Este perfect legal”

Bogdan Ivan spune însă că numirea finului său a fost „perfect legală”, precizând că a retras-o pentru a evita ca discuțiile din spațiul public să afecteze imaginea companiei.

„Postul se vacanta în data de 9 septembrie. Propunerea avea ca dată 8 septembrie, era Adunarea Generală a Acționarilor, iar una dintre propuneri era să fie acest domn. Iar în momentul de față, nu a fost întâlnirea, dar pentru a evita orice fel de discuție în spațiul public pe acest subiect, am decis ca să refac documentația, să revoc respectiva numire, pentru că nu vreau să planeze niciun fel de discuții asupra acestei companii strategice pentru România”, a explicat ministrul Energiei.

„Am respectat la virgulă legislația, iar în momentul de față a fost o propunere de numire temporară de două luni până se finalizează procedura făcută în cadrul acestei companii. Nu e nimic, nu e nimic secret, e transparent, e public și este atributul legal în care, pentru a asigura funcționarea în continuare în condiții optime a acestei companii, ai nevoie să ai în continuare un număr impact de membri în acest Consiliu de Supraveghere. (...) Este perfect legal și pentru a evita orice discuție asupra acestei companii foarte performante, am decis să renunț la această nominalizare, ca să fie foarte simplu”, a mai spus el.

Anterior, ministrul a transmis, printr-un comunicat, că va revoca nominalizarea lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, urmare a reacțiilor apărute în spațiul public.

„Deși nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente.

Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional. Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, în deplin respect față de lege și principiile bunei guvernanțe”, a anunțat Bogdan Ivan.

Alin Demian este șef de cabinet al ministrului Energiei, dar și finul acestuia. Potrivit presei locale, Bogdan Ivan l-a cununat în urmă cu opt ani.

Editor : C.L.B.