Bogdan Ivan, critici pentru Traian Băsescu și Emil Boc: „Acum se îmbracă în alte haine și dau lecţii despre cum se conduce România”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, unul dintre membrii viitoarei echipe de conducere a PSD, a lansat un atac la adresa unor „foști PDL-iști”, acuzând că au lăsat în urma lor dezastru. Viitorul prim-vicepreședinte al PSD l-a menționat pe fostul președinte Traian Băsescu, dar și pe fostul premier Emil Boc, în prezent membru PNL.

În cadrul discursului de la Congresul PSD, Bogdan Ivan a vorbit despre „dezastrul lăsat de Boc şi Băsescu şi alţi PDL-işti care acum se îmbracă în alte haine şi încep să dea lecţii despre cum se conduce România”.

„Ei, cei care şi-au bătut joc de români acum 15 ani, vor să vină din nou cu aceleaşi metode să ne explice cum în România totul e haos şi nu se poate face nimic. Noi suntem cei responsabili să facem treabă de acum înainte. (...) PSD şi România nu mai are nevoie de eroi singuratici, ci are nevoie de echipe şi de oameni care ştiu să construiască în echipă, oameni care au experienţă de viaţă dar şi cu tineri care acum păşesc în viaţa reală”, a spus Bogdan Ivan.

Congresul Partidului Social Democrat are loc vineri, de la ora 13:00. Sorin Grindeanu este unicul candidat la funcția de președinte al partidului. În cadrul evenimentului va fi votată și o nouă conducere a partidului, prin care actualul președinte interimar s-a asigurat că își ține oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”.

