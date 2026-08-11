Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat marți seară, la Digi24, că „nu lipsa de inteligenţă, ci mai degrabă ticăloşia” a adus România în situaţia de a se confrunta cu probleme în asigurarea necesarului de energie. El a precizat că „sunt băieţii deştepţi din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român”.

„Nu cred că a dus (România – n.r.) lipsă de inteligenţă, ci mai degrabă a avut prezenţă de ticăloşie. Pentru că cineva, şi nu vreau să dau nume, dar sunt companii care în clipa în care supraproducţia din ţara noastră ajunge să fie vândută, cu vecinii noştri din Bulgaria, la preţul de 5, 10, 20 de lei pe megawatt, pentru că este o cantitate uriaşă în piaţă, şi care urmează să fie importată la nivelul ţării noastre, aceeaşi energie aproape ca şi cea pe care am exportat-o în timpul zilel, la preţuri de 1.500, 2.500 lei pe megawatt, cineva câştigă foarte mulţi bani în această activitate de trading, cu doi angajaţi şi trei laptopuri”, a afirmat Bogdan Ivan.

Întrebat cine procedează astfel, fostul ministru a răspuns: „Sunt băieţii deştepţi din energie, care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, de Ministerul Energiei în speţă, şi de tot acest ecosistem de reglementatori şi aşa mai departe, prin care pot să facă profituri uriaşe, datorită acestei lipse de coerenţă a statului”.

„Iar în momentul de faţă, ceea ce contează cu adevărat, din punctul meu de vedere, e să avem odată un guvern, indiferent de cum va fi numele prim-ministrului, care să fie funcţional şi care să vină, din punctul meu de vedere, obligatoriu, pentru că preşedintele înţelege cât de important este acest lucru şi a fost un aliat corect, să vină cu o strategie clară”, a adăugat Bogdan Ivan.

Editor : C.L.B.