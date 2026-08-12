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Bogdan Ivan: Centrala hidroelectrică Frasin–Pângărați a primit undă verde pentru mediu. Investiția poate depăși 1 miliard de euro

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Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Din articol
Centrală construită la 400 de metri sub munte „Stabilitate, flexibilitate și mai multă securitate energetică”

Fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, anunță că proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Frasin–Pângărați, din zona Lacului Bicaz, a făcut un nou pas înainte. Potrivit acestuia, proiectul a primit acordul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

Ivan susține că investiția ar putea depăși 1 miliard de euro și ar urma să aibă o capacitate de 300-340 MW. Centrala ar permite stocarea energiei produse în perioadele cu surplus și furnizarea acesteia atunci când consumul crește.

„Este, practic, o uriașă «baterie» construită în munte pentru sistemul energetic românesc”, a scris deputatul PSD, miercuri pe Facebook.

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Centrală construită la 400 de metri sub munte

Potrivit lui Bogdan Ivan, centrala ar urma să fie amplasată la aproximativ 400 de metri sub munte și să presupună construirea a peste șase kilometri de tuneluri. Pe șantier ar putea lucra până la 1.000 de persoane, iar investiția ar urma să fie realizată în patru-cinci ani.

Energia stocată ar putea, în situații de nevoie, să acopere timp de 24 de ore consumul a aproximativ 20% dintre locuințele din România, susține fostul ministru.

Ivan explică faptul că, în perioadele în care producția de energie este ridicată, iar consumul este redus, electricitatea poate fi folosită pentru pomparea apei din Lacul Izvorul Muntelui către rezervorul superior. Atunci când cererea crește, apa este turbinată, iar energia electrică este introdusă în Sistemul Energetic Național.

„Am susținut acest proiect pentru că România are nevoie nu doar să producă mai multă energie, ci și să poată stoca energia pe care o produce”, a afirmat Bogdan Ivan.

„Stabilitate, flexibilitate și mai multă securitate energetică”

Fostul ministru consideră că dezvoltarea unor astfel de proiecte este importantă în contextul creșterii ponderii energiei regenerabile în sistemul energetic.

„Asta înseamnă stabilitate, flexibilitate și mai multă securitate energetică pentru România”, a scris Ivan.

Bogdan Ivan a mai susținut că proiectele de infrastructură energetică trebuie continuate indiferent de durata unui mandat politic și a subliniat că Frasin–Pângărați este unul dintre proiectele pe care le-a susținut în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

„Cred în proiectele mari, care rămân în urma unui mandat și produc efecte pentru zeci de ani. Frasin–Pângărați este unul dintre proiectele pentru care am muncit și pe care le-am sprijinit tocmai cu această convingere”, a transmis fostul ministru.

În finalul mesajului, Bogdan Ivan a pledat pentru investiții în producția și stocarea energiei în România.

„Mai multă energie produsă și stocată în România înseamnă o Românie mai sigură și mai puternică!”, a conchis acesta.

Editor : Ana Petrescu

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