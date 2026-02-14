Live TV

Bogdan Ivan, despre o eventuală alianţă PSD-AUR: Nu o văd în viitorul apropiat

bogdan ivan
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: Inquam Photos/ Saul Pop

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la emisiunea În fața ta de la Digi24 că nu vede în viitorul apropiat o alianţă între PSD şi AUR.

„Nu o văd în viitorul apropiat. Nu o văd funcţională. Nu văd argumente suficiente pentru ea”, a răspuns Bogdan Ivan, după ce a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, dacă este posibilă o alianţă PSD-AUR.

Întrebat, de asemenea, pe cine ar alege între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu pentru a ocupa funcţia de CEO al unei companii, Ivan este de părere că actualul premier s-ar potrivi mai bine în funcţia de director financiar.

”Ilie Bolojan cred că s-a potrivit mai bine ca director financiar. Ca CEO, mai pragmatic şi mai vizionar spre dezvoltare, Sorin Grindeanu”, a spus Bogdan Ivan.

