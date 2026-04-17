Bogdan Ivan, după întâlnirea cu omologul său american: România a obţinut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul american al Energiei, Chris Wright, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Facebook/BogdanIvan

România a obţinut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook, după o întâlnire la Washington cu ministrul american al Energiei, Chris Wright, la care a fost prezent şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„La Washington, alături de ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, am obţinut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group - Ministerul de Finanţe - Transgaz. Împreună cu colegul meu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, am avut un dialog substanţial la Departamentul Energiei din Statele Unite despre cum transformăm parteneriatul puternic pe care îl avem deja cu Statele Unite în cât mai multe avantaje reale pentru România: investiţii, stabilitate şi preţuri mai mici la gaze şi energie pentru români. Îi mulţumesc omologului meu, Chris Wright, pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”, a scris Ivan.

O delegaţie ministerială condusă de ministrul Alexandru Nazare, participă în această săptămână la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii.

Nazare declara joi că prioritatea Ministerului Finanțelor este atragerea de investiții și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA.

„Din perspectiva Ministerului Finanţelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiţii, susţinerea proiectelor strategice şi prin consolidarea poziţiei României ca partener predictibil şi competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administraţiei americane, este esenţial pentru a transforma aceste oportunităţi în rezultate concrete pentru economia românească”, spunea acesta.

