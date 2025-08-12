Live TV

Bogdan Ivan îl vrea pe finul său la conducerea Hidroelectrica. Ministerul Energiei: „Are o carieră solidă în administrație”

Data publicării:
demiansiivan
Sursa foto: Bistriteanul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a propus pe șeful său de cabinet, Ioan Alin Demian, pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Potrivit presei locale, Demian ar fi chiar finul ministrului, pe care acesta l-a cununat în urmă cu opt ani. Digi24.ro a identificat imagini de la nunta lui Ioan Alin Demian, la care participă și actualul ministru al Energiei.

Presa locală arată că Ioan Alin Demian este finul ministrului din 2017. Potrivit unei filmări pe care actualul deputat PSD de Bistrița Daniel Suciu a postat-o pe Facebook, Bogdan Ivan i-a fost alături la cununie.

Sursa: Captură Facebook/ Daniel Suciu

Potrivit CV-ului, Ioan Alin Demian a avut mai multe funcții politice, cu precădere în plan local.

A fost, pe rând, consilier al europarlamentarului Victor Negrescu (octombrie 2014 - octombrie 2015), consilier parlamentar (ianuarie 2016 - iunie 2016), consilier județean (iunie 2016 - iulie 2026), apoi viceprimar în comuna Coșbuc, Bistrița-Năsăud (până în 2020), iar din 2021 și pânâ în 2024 a fost administrator public al localității.

Ulterior, a fost consilierul lui Bogdan Ivan la Ministerul Digitalizării, iar din ianuarie 2025 până în iunie 2025 a fost numit șef de cabinet. Când Bogdan Ivan a preluat ministerul Energiei, acesta l-a urmat, fiindu-i director de cabinet.

Cum explică Ministerul Energiei

După ce informațiile au ajuns în spațiul public, Ministerul Energiei a transmis, printr-un comunicat oficial, că a nominalizat o persoană pentru Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, dar că mandatul este temporar.

„Nominalizarea este pentru un mandat strict limitat la 2 luni și este o procedură standard pentru a asigura interimatul în funcționarea CS al societății până la finalizarea tuturor procedurilor de numire definitivă a 3 membri în Consiliul de Supraveghere”, spune ministerul.

În ceea ce privește numele propus, ministerul susține că Alin Demian are „o carieră solidă”.

„În ceea ce privește nominalizarea domnului Alin Demian, vă informăm că acesta este absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, având masterate în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă. Are o experiență de peste 10 ani în sectorul privat și în cel public, unde a avut sarcini cu mare responsabilitate în fața comunității.

Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica”, se mai arată în comunicat.

 

