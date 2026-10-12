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Bogdan Ivan spune că liderii PSD care îi contrazic pe Bolojan și USR sunt atacați de boți pe net: Pe la 3-4 dimineața se activează

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Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Prim-vicepreşedintele PSD Bogdan Ivan afirmă că a constatat că, de fiecare dată când liderii social-democraţi au opinii divergente cu cele ale premierului demis Ilie Bolojan sau cu USR, aceştia devin „brusc ţinta unor atacuri foarte directe şi foarte concertate”. „Undeva pe la 3-4 dimineaţă, atunci se activează spiritul civic al boţilor, de obicei”, susţine Ivan.

„Suntem într-o perioadă în care nivelul de ură care apare şi pe reţelele de socializare şi de dezinformare este unul uriaş. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri fac parte dintr-un război hibrid care face foarte mult rău României. Dacă ne uităm la hoardele de boţi, trolli şi conturi false care ne targetează pe paginile de Facebook pe noi, de foarte multe ori, liderii PSD, pentru că noi nu ne ocupăm cu astfel de practici, dar se pare că adversari noştri sau, nu ştiu, oricine altcineva interesat de a ataca în mod direct orice lider PSD care are o altă opinie, divergentă cu fostul premier sau cu premierul demis Ilie Bolojan sau cu foştii noştri parteneri de la USR, brusc este ţinta unor atacuri foarte directe şi foarte concertate. Undeva pe la 3-4 dimineaţă, atunci se activează spiritul civic al boţilor de obicei”, a declarat Bogdan Ivan, luni seară, la TVR, potrivit News.ro.

El a adăugat că nu se teme de atacurile conturilor false de pe reţelele de socializare, el spunând că în România sunt oameni „foarte înţelepţi” care înţeleg despre ce este vorba şi care le cer celor de la PSD să „deblocheze” situaţia politică.

„Nu îmi e frică de ei (de boţi – n.r.), pentru că în momentul de faţă cred foarte mult că oricât ar încerca să distorsioneze realitatea, oamenii de acasă sunt cei care văd”, a adăugat Bogdan Ivan.

El a susţinut că România se află în blocaj „din cauza încăpăţânării unui singur om”, el fiind de părere că PSD a greşit atunci când a acceptat unele măsuri economice ale guvernului condus de Bolojan.

Editor : B.E.

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