Deputatul PSD Bogdan Ivan, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat miercuri că statele care vor să fie liderii viitorului sunt cele care înţeleg cât de important e să investească în AI. „Noi suntem cei care alegem să fim la masă şi nu în meniu, iar România poate să fie relevantă prin acest lucru”, a mai afirmat Ivan.

Bogdan Ivan a participat la Inaugurarea oficială a Institutului de Cercetare în Inteligenţă Artificială din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

El a arătat că era o perioadă în care ai noştri de acasă plecau în Europa sau în toată lumea ca să facă cercetare avansată.

„Cred că acum, cu acest proiect, acest lucru s-a inversat, nu ne mai trimitem cei mai buni oameni în afara ţării să facă cercetare, ci îi aducem pe cei din afară să facă cercetare aici. Iar, de astăzi, Europa şi SUA vin la Cluj. E parteneriatul cu Lockheed Martin, e cel cu partenerii noştri din Japonia şi, în acest mod, nu mai suntem cei care dăm creiere, ci cei care antrenăm creiere în regiunea noastră”, a spus deputatul PSD în cadrul evenimentului, potrivit News.ro.

Bogdan Ivan a arătat că acest lucru contează pentru că, în trecut, ţările s-au întrecut pe oţel iar în acest secol se întrec pe inteligenţă.

„Vedem cursa înarmării, ca să spun în ghilimele, în materie de AI, iar statele care vor să fie liderii viitorului sunt cele care înţeleg cât de important e să investească în AI, dar mai ales în oamenii care au capacitatea să le folosească”, a subliniat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

Bogdan Ivan a precizat că ceea ce învăţăm noi astăzi, aici, bazele care se pun astăzi şi uşa care se deschide, vine să înveţe pe tinerii care vor urma de acum înainte să intre într-o eră cu totul nouă cum să conducă această corabie pe un ocean cu valuri uriaşe”.

„Noi, cei care suntem în această ipostază, suntem cei care alegem să fim la masă şi nu în meniu, iar România poate să fie relevantă prin acest lucru”, a menţionat el.

Potrivit lui Bogdan Ivan, ca să rulezi volume mari de date, să ai fabrici de AI, ai nevoie de energie, şi ca să ai energie, ai nevoie să o produci.

„Nu e suficient doar să ai proiecţia, ai nevoie de oameni şi ai nevoie să produci o multă energie nucleară, hidro, verde. Pentru ca ţara noastră să fie cu adevărat puternică, trebuie să facă şi energie, trebuie să aibă şi oameni, să aibă şi astfel de institut de inteligenţă artificială. Iar dacă noi vrem să fim cu adevărat relevanţi, va trebui să avem un proiect de ţară care să unească aceste domenii transversale şi în următorii 10 ani, tot ceea ce vom face să fie direct legat de producţia de energie, de inteligenţă artificială şi de plus valoare adăugată, pentru ca ţara noastră să fie un pivot şi un jucător la nivel internaţional”, a mai spus Ivan.

Fostul ministru al Energiei a mai declarat: „Am un principiu foarte clar: First, never Follow. Aşa că e şi vremea noastră să avem mai mult curaj din România, să stăm cu capul drept, pentru că nu au alţii ceva ceea ce noi nu am avea”.

Bogdan Ivan a mai arătat că, în calitate de social-democrat, consider că AI-ul are sens atunci când oamenii trăiesc mai bine, atunci când cei care sunt mai slabi dintre noi, care poate n-au avut şanse egale ca şi noi, simt că trăiesc mai bine şi nu sunt lăsaţi în urmă”.

„Un om care ajunge să fie tratat de profesori remarcabili pe care îi avem la Cluj poate să ştie că are speranţa de viaţă mult mai mare, prin aplicaţii care se dezvoltă aici în centrul de AI, pentru că oamenii cu suflet îi avem”, a mai afirmat el.

Bogdan Ivan a apreciat că „astăzi e o zi istorică, pentru că, dacă în 2024 cu toţi împreună au pus o piatră lângă domnul rector, astăzi deschid o uşă”.

„Cât de departe ajunge România prin ea, depinde de ce facem noi toţi, indiferent că suntem în Parlament, mediul privat sau Universitate sau societatea civilă, începând de mâine. Şi cred foarte mult că, prin această uşă care se deschide astăzi, Clujul va arăta că este liderul României, iar România, liderul Europei Centrale şi de-aici cel puţin”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Editor : C.L.B.