Video Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova. Maia Sandu: Construim împreună un viitor european sigur și prosper

Maia Sandu și Ilie Bolojan
Ilie Bolojan și Maia Sandu. Foto Facebook Maia Sandu
Bolojan, mesaj de susținere pentru parcursul european al Moldovei Maia Sandu: Am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie - infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră, arată, într-un comunicat de presă, Președinția Republicii Moldova.

Bolojan, mesaj de susținere pentru parcursul european al Moldovei

Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport, dar și investiții comune, care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, arată aceeași sursă.

Totodată, un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces.

Prim-ministrul a subliniat că determinarea președintei Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor.

România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene. Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, a fost mesajul transmis cu această ocazie.

Maia Sandu: Am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici

La rândul său, președinta Maia Sandu, a transmis, după întâlnirea avută cu Ilie Bolojan, că Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper. Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună - de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă -  înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene”.

Ilie Bolojan a făcut sâmbătă o vizită în Republica Moldova. În cursul dimineţii a avut o întrevedere cu omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău, după ce, anterior, cei doi premieri au făcut şi un scurt tur al vămii Albiţa şi au vizitat punctele de lucru.

În cadrul unei conferinţe de presă comune, susţinută alături de Dorin Recean, premierul Ilie Bolojan a declarat că în ultimii 35 de ani gardul de sârmă ghimpată dintre România şi Republica Moldova a fost transformat într-un spaţiu al speranţei, prieteniei şi solidarităţii.

