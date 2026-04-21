Live TV

Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD de a decide singur soarta țării este o iluzie"

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Planul PSD Consultări la Cotroceni

PNL și USR rămân unite pentru a continua reformele și a asigura guvernarea țării, fără PSD, au convenit marți Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Premierul a precizat că miniştrii titulari din Executiv vor prelua responsabilitatea ministerelor PSD care se vacantează, dacă PSD îşi retrage miniştrii din Guvern. Miercuri, cele două partide vor avea consultări cu UDMR și grupul minorităților, în paralel cu cele de la Cotroceni

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au purtat discuții azi și au convenit că vor asigura guvernarea țării fără PSD.

„Asta înseamnă că, în condiţiile în care, în zilele următoare, aşa cum au declarat, miniştrii PSD se vor retrage din guvern, am convenit ca miniştrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în aşa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcţionarea normală a guvernului şi administrarea ţării şi, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care ţin atât de absorbţia de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la şcoli, la spitale şi, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care ţin de menţinerea echilibrelor, bugetare, pe care ţara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor şi de îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor în perioada următoare, în aşa fel încât aceste turbulenţe generate de Partidul Social Democrat să afecteze cât mai puţin cetăţenii României”, a spus Bolojan, după întâlnirea cu liderii USR.

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus la rândul lui că, împreună, USR şi PNL au câştigat mai multe voturi la alegeri parlamentare decât PSD.

„Deci visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei ţări este o iluzie. Şi tocmai pentru că suntem aliniaţi în aceste zile, credem că cele două partide, dacă rămân aliniate în acest conflict, pot să ajungă la o formulă în care putem să livrăm în continuare reforme pentru România. Este, după cum ştiţi, o situaţie extrem de vulnerabilă. Este absolut necesar să continuăm tot ce ţine de PNRR, de SAFE, de alte reforme şi asta vom face”, a subliniat Fritz.

Bolojan a anunțat consultări și cu UDMR și grupul minorităților, care vor avea loc miercuri, în paralel cu cele de la Cotroceni, privind un Guvern minoritar.

„În cursul zilei de mâine am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. Este vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie”, a spus Bolojan.

Discuțiile cu privire la un Guvern minoritar au loc după ce social-democrații au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. 

Nicușor Dan a convocat liderii partidelor la consultări, a anunțat anterior Administrația Prezidențială.

Planul PSD

Luni seara, Sorin Grindeanu a explicat că nu exclude ca PSD să formeze o majoritate fără PNL și să preia și funcția de premier, dar nici ca partidul său să treacă în opoziție.

„Am mers de bună credință, încercând să facem bine, dar din prima zi am fost tratați ca adversari politici, nu ca parteneri. În acest moment, lucrurile sunt nefuncționale în acest Guvern, toți am văzut. Fiecare a simțit că nu există un act de guvernare articulat, îndreptat spre români, altfel n-am avea 80% dintre români care spun că lucrurile merg în direcție greșită”, a spus acesta, la România TV.

„Dacă aș avea în spate o majoritate în Parlament și dacă colegii mei din PSD vor considera că eu trebuie să ocup această funcție, aș accepta să fiu premier”, a subliniat Grindeanu.

Consultări la Cotroceni

El a spus că are așteptări de la consultările care vor fi convocate la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„Ne-am dori ca odată cu consultările de la Cotroceni sa avem o soluție rapidă, care sa includă PSD, dar vom avea condiții mai dure decât acum 10 luni, sau o soluție care sa nu includă PSD și atunci trecem în opozitie”a spus el, adâugând că miniștrii PSD vor demisiona din Guvern doar după ce va fi încheiată perioada de consultari și dacă nu se ajunge la o soluție convenabilă pentru PSD.

Programul consultărilor

  • ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);
  • ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment