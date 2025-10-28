Live TV

Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, după decizia CCR. Oficialii UE au refuzat (surse)

Andreea Ghiorghe Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Din articol
Coaliția nu reușește să ia o decizie

Pentru a avea timp să vină cu un nou proiect după decizia CCR, Guvernul Bolojan ar fi încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR care prevede reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale și care trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie. Potrivit unor surse guvernamentale, oficialii europeni ar fi refuzat propunerea Executivului, fără să lase loc de negociere.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că, în ultima perioadă, s-a încercat obținerea unei amânări din partea oficialilor europeni pentru reforma care vizează pensiile speciale, astfel încât Guvernul să poată depăși termenul de 28 noiembrie asumat inițial. Discuțiile ar fi fost purtate, informal, în special de Ministerul Finanțelor.

Liderii de la Bruxelles au refuzat, însă, propunerile Executivului de la București și nu ar fi lăsat loc de negocieri suplimentare. 

Ilie Bolojan ar fi ridicat această problemă inclusiv în discuțiile cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie care a venit la București și care a avut o întrevedere cu premierul de la ora 11:00. Comisarul nu ar fi fost de acord. 

Jalonul din PNRR prevede intrarea în vigoare, până la data de 28 noiembrie, a legii care să reducă cheltuielile cu pensiile speciale. În cazul în care autoritățile de la București nu îndeplinesc reforma, România ar putea pierde 231 de milioane de euro. 

Coaliția nu reușește să ia o decizie

Liderii Coaliției de guvernare nu reușesc să cadă de acord pentru a îndeplini reforma asumată. Ilie Bolojan și-ar dori să reia procesul legislativ, cu același proiect, dar care să respecte termenul pentru primirea avizelor. De partea cealaltă, social-democrații susțin că varianta propusă de premier ar dura prea mult și propun elaborarea unui proiect de lege care să fie depus în Parlament, dar care ar veni și cu schimbări de conținut: pensiile să fie de 75% din ultimul salariu net, în loc de 70% cât prevedea varianta Guvernului, iar perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să fie de 15 ani, în loc de 10 ani.

Practic, venituri mai mari la pensie față de cât propusese Ilie Bolojan inițial și o perioadă mai lungă de tranziție, ceea ce, spun social-democrații, i-ar convinge pe reprezentanții Justiției să nu mai conteste proiectul. 

Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
