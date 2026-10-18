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Bolojan a semnat acordul cu Niculescu: „Stabileşte condiţiile pentru următoarele două-trei luni”. Clauză obligatorie pentru deficit

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat că duminică seară a semnat acordul cu premierul desemnat Luca Niculescu, în document fiind stipulate condiţiile pe care acesta şi le asumă în schimbul votului de învestire a noului guvern pe care parlamentarii liberali urmează să-l acorde în Parlament.

El a fost întrebat, la postul B1 TV, dacă a semnat acordul de susţinere a Guvernului Luca Niculescu în Parlament, aşa cum a anunţat anterior în cursul zilei de sâmbătă, relatează Agerpres.

„Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu Luca Niculescu, cu premierul desemnat de preşedintele României, care stipulează condiţiile pe care dânsul şi le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Naţional Liberal i l-ar acorda. E, în fapt, un acord care stabileşte condiţiile tranzitorii pentru următoarele două-trei luni de zile până la adoptarea bugetului pe anul 2027. Nu este acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci, pur şi simplu, este un acord necesar pentru ca ordonanţele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în aşa fel încât serviciile de bază să poată funcţiona în perioada următoare, să poată să fie aprobate în Parlament, pentru ca ordonanţele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament, şi, de asemenea, pentru ca bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităţilor României, care să păstreze România pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat. Şi, de exemplu, una din clauze este să avem un deficit bugetar, anul viitor, în scădere, şi să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ţinta pe care România şi-a asumat-o în anii trecuţi”, a detaliat Ilie Bolojan.

El a mai subliniat că votul PNL pentru învestirea Guvernului Niculescu nu este un vot de încredere, ci un vot de necesitate.

Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că dacă acordul pe care îl va încheia cu premierul desemnat, Luca Niculescu, nu va fi respectat, atunci PNL va putea depune o moţiune de cenzură.

Potrivit acestuia, acordul este pe o durată limitată, până după aprobarea legii bugetului.

„Partidul Naţional Liberal, dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun simţ, care ţin de buna guvernare a ţării, nu va depune moţiune de cenzură. În condiţiile în care nu se respectă aceste înţelegeri, atunci vom putea depune o moţiune de cenzură”, a afirmat, sâmbătă, Bolojan, într-o conferinţă de presă, după finalizarea şedinţei Biroului Politic Naţional al partidului unde s-a decis susţinerea Guvernului Niculescu.

Ilie Bolojan a adăugat că va semna cu premierul desemnat, Luca Niculescu, un acord prin care acesta „se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat în aşa fel încât să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o ţară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare şi să putem crea condiţii pentru relansare economică şi pentru prosperitate”.

„Acordul este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă, atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori”, a mai transmis Bolojan, în conferinţa de presă de sâmbătă.

Editor : Liviu Cojan

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