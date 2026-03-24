Bolojan afirmă că „rămâne de văzut” dacă actuala coaliţie se va menţine după Paşte: „PSD a escaladat o zonă de conflict”

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
„PSD nu poate fugi de modul în care România a fost modelată în ultimele peste trei decenii” „Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL” „PSD poate să depună moțiune de cenzură, să-și retragă miniștri”

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, afirmă că „va rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşte. Bolojan reclamă că „PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei” şi atrage atenţia că, dacă partidele din Guvern nu se respectă între ele, e greu de presupus că vor recâştiga respectul din partea cetăţenilor.

Întrebat, marţi seară, dacă după sărbătorile de Paşte România va mai avea actuala coaliţie de guvernare, premierul Ilie Bolojan a răspuns: „Asta va rămâne de văzut”.

„Eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă, într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară, gândiţi-vă că anul acesta trebuie în continuare să ne reducem deficitul, pentru că doar dobânzile pe care le achităm sunt de 60 de miliarde de euro prognozate anul acesta”, a adăugat prim-ministrul.

El a spus că toate „urgenţele” pe care România le are implică nevoia unei guvernări stabile, care nu poate fi astfel fără o stabilitate a relaţiei partidelor care compun Executivul, informează News.ro. 

„PSD nu poate fugi de modul în care România a fost modelată în ultimele peste trei decenii”

„Aceste constrângeri pe care le avem şi urgenţele pe care o să le avem în perioada următoare ar presupune să ai o guvernare stabilă care nu poate să fie stabilă dacă nu se bazează pe o coaliţie stabilă. Deci ăsta este un element de bază. (...) Este evident pentru toţi care urmăresc ce s-a întâmplat în această perioadă că PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei. Avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri, pentru că dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor”, a declarat Bolojan. 

Preşedintele PNL a adăugat că propriul partid şi PSD sunt responsabile pentru situaţia în care România se află în prezent, arătând că PSD nu poate fugi nici de această responsabilitate, nici de responsabilitatea privind modul în care România a fost „modelată” în ultimele peste trei decenii, când social-democraţii au fost mulţi ani la conducere. 

În acest context, Bolojan a afirmat că i s-a „părut de bun simţ” atitudinea PNL de a-şi asuma în continuare guvernarea. 

„Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL”

„Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL, să spunem cât se poate de clar că noi, fiind conştienţi de situaţia în care este ţara, vom susţine o stabilitate în guvernare pentru că este un lucru care ne ajută din toate punctele de vedere, nu pentru ca o persoană să ocupe un post, ca să ne înţelegem foarte bine, ci pentru ratingul ţării, pentru stabilitate, pentru predictibilitate, dar în acelaşi timp, să facem un apel către PSD să-şi analizeze cât se poate de clar poziţia şi responsabilitatea pe care o are şi, într-adevăr, în condiţiile în care te duci, pur şi simplu, să spargi o coaliţie care, cu bune, cu rele, totuşi, în aceste nouă luni de zile a reuşit să echilibreze situaţia financiară, să ne scoată dintr-o fundătură în care eram, a luat nişte măsuri care n-au fost foarte comode, au fost dureroase, dar nu există antidot pentru a corecta deficite atât de mari fără să ai nişte costuri sociale, acesta este realitatea, şi ar fi o anormalitate să dai cu piciorul la tot ce s-a făcut şi o instabilitate, în mod clar, ne poate întoarce la situaţia în care am fost. Şi atunci mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai că pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distractivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere”, a subliniat preşedintele PNL.

„PSD poate să depună moțiune de cenzură, să-și retragă miniștri”

Bolojan a vorbit și despre criticile la adresa lui potrivit cărora ar fi prea apropiat de USR.

„Când ești într-o coaliție, atunci fiecare partid ocupă niște posturi în funcție de pondere. Partidul nou care a venit în coaliție a fost USR, normal că s-au făcut mai multe numiri. Deci nu există astfel de argumente”, a spus premierul, potrivit Euronews.ro.

Premierul a mai spus că este dreptul PSD să depună moțiune de cenzură și să își retragă ministri de la guvernare dacă așa decide să acționeze: „Este dreptul fiecărui partid să-și decidă abordările. PSD poate să ia diferite acțiuni politice, să depună moțiune de cenzură, să-și retragă miniștri, să decidă altfel să acționeze, așa cum consideră de cuviință.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Digi Sport
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Cum răspunde Ilie Bolojan acuzațiilor că ar fi „USR-ist”
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, despre retragerea UDMR de la guvernare: „Când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Când va fi adoptată ordonanţa privind situaţia de criză pe piaţa carburanţilor, după eșecul de marți. Anunțul premierului Bolojan
Abu Musa Island in the Persian Gulf, Hormozgan, Iran - 24 Oct 2024
Marea Britanie va conduce o coaliție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz (The Times)
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg situația, însă sunt corect și vă spun adevărul”
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna: Scopul ordonanței privind carburanții este să nu mai...
Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saudi Arabia's Prime Minister, chaired the Saudi Cabinet meeting held in Jeddah,
Prințul saudit Mohammed bin Salman face presiuni asupra lui Donald...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Statele Unite negociază „în...
tanczos barna
Tanczos Barna: Nu știe nimeni pe planetă cât va dura războiul...
Ultimele știri
Curtea Supremă a Braziliei i-a dat voie lui Jair Bolsonaro să iasă temporar din închisoare
Germania îşi retrage din Polonia avioanele de tip Eurofighter şi cei aproximativ 150 de tehnicieni
Sindicatul angajaților din Ministerul Proiectelor Europene: România riscă să piardă miliarde de euro din fonduri europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Ce AVERE au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Fanatik.ro
Aici s-a născut Ianis Hagi la Istanbul, în 1998. Foto Exclusiv
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul! Camerele sunt cu sute de euro...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Ajutoarele pentru pensionari vor întârzia în aprilie. Când ar putea primi bătrânii banii de la stat
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a dat lovitura! Proprietate cât toată suprafața Bucureștiului
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
Digi FM
Primele imagini cu Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump. Ce discurs a ținut partenera...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...