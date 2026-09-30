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Exclusiv Bolojan consideră că votul din Parlament nu e un eșec: „Se pot organiza alegeri anticipate”. Ce spune despre un „plan” cu Nicușor Dan

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ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ilie Bolojan, premierul interimar și preşedintele PNL, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că rezultatul votului din Parlament pentru Guvernul Mureşan nu este un eşec, ci „o procedură împlinită”, care deschide calea către organizarea de alegeri anticipate.

„Nu e un eşec, e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care preşedintele României a făcut-o, mergând până la capăt (…) Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în aşa fel încât să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimul an şi să ţinem România pe o direcţie bună, dar mai mult decât atât, am închis o procedură”, a declarat, miercuri seară, Ilie Bolojan, la Digi 24.

Acesta a precizat că, odată ce Guvernul Mureşan nu a reuşit să întrunească voturile necesare, practic se pot organiza alegeri anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgânarea nominalizării unui premier şi prelungirea acestei stări de incertitudine care nu este bună pentru România”.

„Prin urmare, preşedintele României are, din acest moment, o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil - înţeleg că asta a anunţat - sau să convoace alegeri anticipate. Sau, în condiţiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează şi dacă şi acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate. Sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota”, a mai declarat Bolojan.

Întrebat dacă ar fi avut „un plan” cu președintele Nicușor Dan, pentru a-l ajuta să obțină arma alegerilor anticipate, premierul interimar a subliniat că nu a fost vorba despre așa ceva, ci despre o procedură normală.

Cea mai mare greșeală ar fi fost să prelungim acea stare de incertitudine. Gândiți-vă că luni se împlinesc cinci luni de zile de provizorat. Sigur, odată ce ești demis, nu ți se încheie misiunea și trebuie să continui până vine un nou premier care obține încrederea Parlamentului. Și n-a fost ușor în aceste cinci luni de zile să gestionăm situația. Ești ca un alergător care are un picior accidentat. […] N-a fost o perioadă ușoară și practic, această situație în care ne regăsim, este una care nu mai permite lungirea stării de incertitudine. Este și total defavorabil pentru România din mai multe puncte de vedere.

În același timp, însă, Bolojan a subliniat că declanșarea alegerilor anticipate este atributul lui Nicușor Dan.

„Sigur că alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele, dar în situația în care nu se ajunge la o soluție, dar eu cred că se poate ajunge, atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. E o procedură pe care au aplicat-o și alte țări, nu s-a aplicat doar în România”, a afirmat șeful PNL.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier.

„Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern”, a spus preşedintele la Praga.

El a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern”, a precizat şeful statului.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

El a cerut partidelor să vină cu soluţii.

„Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus Nicuşor Dan.

Editor : Ș.R.

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