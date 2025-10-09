Live TV

Bolojan: Alegerile în București nu vor fi organizate anul acesta, dacă nu e adoptată hotărârea de Guvern săptămâna viitoare

Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi seara, la postul B1 TV, că în acest an nu mai pot fi organizate alegeri la Bucureşti dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern în acest sens, iar Coaliţia nu ajunge la un acord pe acest subiect.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor. Şi atunci, sigur, eu personal cred că, cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti, pentru că, chiar dacă domnul viceprimar, actualul primar interimar, Bujduveanu, văd că lucrează în aceste zile şi face tot ce poate ca să ducă lucrurile înainte, gândiţi-vă că un primar care are toată legitimitatea, are un vot în spate, are o altă forţă, o altă autoritate, are o altă perspectivă decât un interimar. Asta e valabil peste tot şi cred că ar fi un lucru bun pentru administrarea Capitalei în următorii ani. Dacă nu vom ajunge la o concluzie, foarte probabil se va amâna convocarea alegerilor în Bucureşti. Aceasta este realitatea”, a spus premierul.

Acesta speră că săptămâna viitoare coaliţia va lua o decizie privind alegerile pentru Primăria Capitalei.

„În coaliţie lucrurile au o anumită dinamică. Nu e uşor să menţii coerenţa şi solidaritatea unei coaliţii de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenţia lui la electorat, la ceea ce a spus în ultima perioadă. Şi atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară. Trebuie bine analizat şi sper ca săptămâna viitoare să luăm o decizie într-o formă sau alta şi cetăţenii Capitalei vor şti despre ce este vorba”, a transmis premierul.

