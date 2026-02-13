Live TV

Bolojan: Amânările CCR sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituţională

Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la amânarea deciziei CCR în cazul pensiilor magistraţilor, că "aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică", menţionând că e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că ţara noastră nu a îndeplinit acest angajament şi va pierde banii care sunt reţinuţi, aproximativ de 231 de milioane de euro.

"În primul rând, e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că n-am îndeplinit acest angajament legat de a îndrepta aceste lucruri, asta înseamnă că vom pierde banii care sunt reţinuţi, aproximativ de 231 de milioane de euro. Şi, în al doilea rând, orice fel de amânare de genul acesta pur şi simplu generează o frustrare socială suplimentară, pentru că cred că orice om raţional, în afară de a putea discuta anumite aspecte, e total nemulţumit de ceea ce se întâmplă", a afirmat Bolojan la Europa FM în legătură cu faptul că CCR a amânat din nou decizia în privinţa pensiilor magistraţilor, potrivit Agerpres.

În opinia sa, aceste amânări sunt "nesănătoase".

"Aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituţională, dar, în primul rând, într-o anumită echitate de la care românii se aşteaptă din partea guvernelor României, nu în sensul de guvern, în sensul de autorităţile de stat. Şi apropo de guvernarea pentru oameni, gândiţi-vă că dacă aceste lucruri s-ar fi întâmplat şi oamenii ar fi văzut că toţi sunt parte a acestui efort, că anumite lucruri care sunt nelalocul lor, orice s-ar spune, se îndreaptă... Într-un fel accepţi, să spunem, să plăteşti un impozit pe proprietate în plus, dacă vezi că toată lumea plăteşte în mod corect şi altfel percepi când doar eşti perceput ca un plătitor singular. Asta trebuie să îndreptăm", a precizat Bolojan.

Întrebat cum comentează faptul că oameni din justiţie transmit semnalul că, dacă va fi de acord ca pensiile magistraţilor să fie la 80% din valoarea netă a salariului, proiectul va trece, el a răspuns: "N-am auzit de o astfel de târguială, nu a venit oferta asta pe masă".

"Din punctul meu de vedere, ceea ce am propus este corect şi cinstit. Corect înseamnă că, oricum, dacă se limitează la maxim 70% din ultimul salariu, înseamnă că pensia medie în magistratură, în România, nu ar fi de 5.000 de euro cât este astăzi, ci de 3.500 de euro, ceea ce înseamnă că ar fi, oricum, faţă de pensia medie de 600 de euro, mult mai mare, ceea ce ar fi o problemă pur şi simplu de echitate. Nu e o problemă de târguială cu o persoană, că este premier sau nu, e pur şi simplu o problemă de normalitate. (...) Legea este în momentul de faţă într-o analiză de constituţionalitate şi, sigur, pot să întreb retoric: 50% este constituţional, 70% e neconstituţional sau 80%? La asta se rezumă aspectele de constituţionalitate? Nu cred că este un lucru în regulă", a adăugat premierul.

Miercuri, Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare, vinerea trecută, Curţii Constituţionale în care arăta că amânarea deciziei privind pensiile magistraţilor ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.

Editor : A.P.

