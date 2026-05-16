Video Bolojan, amintiri din studenția de la Timișoara: „Când răpăie gloanțele, începi să vezi lumea altfel”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a depănat amintiri din perioada studenției, în timpul unei vizite la Timișoara. Șeful Executivului a povestit despre perioada în care a fost student în oraș, chiar în timpul Revoluției din 1989, și spune că ziua de 17 decembrie i-a rămas întipărită în minte.

Întrebat care este amintirea principală din perioada studenției, premierul a declarat că ziua pe care și-a amintește este 17 decembrie 1989, atunci când au avut loc una dintre cele mai violente zile ale Revoluției Române la Timișoara.

„17 decembrie 1989. În complexul studențesc (nr: întrebat unde se afla). Când răpăie gloanțele, începi să vezi lumea altfel. Vezi distrugerile. Complexul studențesc a fost evacuat. Era o altă... eu am prins doi ani de zile, înainte de 1989. Deci comunismul... după comunism, încă trei ani. Deci am văzut cele două lumi că s-au schimbat. - Revoluția, în anul II.

Întrebat ce a studiat în cadrul Universității de Vest din Timișoara, premierul a precizat că a studiat Matematică-Fizică: „Trebuia să ai grijă, trebuia să înveți, că altfel nu mergea”.

Timișoara a fost primul oraș din România în care au izbucnit protestele împotriva regimului comunist în decembrie 1989. Pe 17 decembrie, forțele de ordine au deschis focul asupra manifestanților, într-una dintre cele mai violente zile ale Revoluției Române. Evenimentele de la Timișoara au dus la extinderea protestelor în întreaga țară și, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

